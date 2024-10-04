В Украине взорвали «начальника охраны» Запорожской АЭС

Утром в пятницу, 4 октября, в городе Энергодаре (захвачен РФ в 2022 году) Запорожской области Украины взорвался автомобиль, в котором находился военный преступник - так называемый «начальник физической охраны» Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС – находится под контролем армии РФ) - Андрей Короткий.

Как сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, Короткий – «коллаборационист, причастный к организации и выполнению военных преступлений и репрессий украинцев в оккупации».

В украинской разведке заявили, что после захвата ЗАЭС он добровольно пошел на сотрудничество с россиянами, выдал им списки работников станции с персональными данными, указав на граждан с проукраинской позицией.

«Он… постоянно организовывал мероприятия, направленные на поддержку российской армии. Как член партии «Единая Россия» возглавлял в Энергодаре так называемый «совет депутатов», - говорится в сообщении.

Других деталей в ГУР не предоставили.

Как сообщает Следственный комитет РФ, под машину было заложено самодельное взрывное устройство. Когда мужчина сел в салон автомобиля, оно сработало. От полученных травм он скончался в больнице.