«Капитолий захвачен. Вице-президент в опасности»
Главное дело против Дональда Трампа - по обвинению в подстрекательстве к захвату Капитолия 6 января 2021 года - вновь вернулось в поле общественного внимания. Специальный прокурор Джек Смит опубликовал новое расследование деятельности Трампа в тот январский день и предшествующие ему месяцы.
В новом его досье на 165 страниц фактически повторены все предыдущие обвинения против Трампа. Но, конечно, есть и новые моменты, которые могут просто ошарашить публику. Когда один из приближенных Трампа доложил ему, что здание Капитолия захвачено и жизнь вице-президента Майка Пенса в опасности, тот ответил: «Ну и что из этого?»
В этом весь беспринципный Трамп, который готов был сделать все что угодно лишь бы остаться у власти. В том числе пожертвовать вторым лицом в государстве. Пенс, как известно, в тот день находился в Капитолии, где утверждались итоги выборов, на которых победил Джо Байден.
Смит приводит бесчисленное множество эмейлов, которые распространялись людьми Трампа, чтобы подготовить публику к тому, что президент не признает выборы. В перечне десятки встреч с членами команды, которые также подвергались соответствующей обработке. После оглашения результатов выборов вице-президент Пенс был одним из немногих, кто воспротивился угрозам и давлению Трампа, чтобы итоги были пересмотрены.
Какова была цель публикации нового файла прокурора Смита ровно за месяц до выборов?
Во-первых, он стремится преодолеть решение Верховного суда США о предоставлении иммунитета Трампа. В этом постановлении жрецов Фемиды в высшей степени изощренным языком говорится, что иммунитет распространяется на действия Трампа, которые тот осуществил в качестве действующего президента, и не распространяются на то, что он делал как частный гражданин. Так вот, прокурор доказывает, что Трамп, подстрекавший свое воинство к захвату колыбели американской демократии, выступал именно как частное лицо.
Но, возможно, есть и другая причина появления нового расследования. Дело в том, что Трамп уже прямым текстом заявляет, что он в случае проигрыша не признает и результаты выборов этого года. В недавнем разговоре с председателем Национального республиканского комитета Майклом Уэтли он потребовал, чтобы к выборам была подготовлена целая платформа, которая позволяла бы оспорить результаты.
Методы, которые готовы использовать республиканцы в штатах, известны. Они будут утверждать, что тысячи голосов за Камалу Харрис были поданы нелегальными иммигрантами, не имеющими права голоса, которых демократы намеренно приобщили к выборам. В разных штатах различная технология. Избирательный совет Джорджии, например, издал постановление, которое позволяет избиркомам изучать поданные бюллетени и после дня голосования. Это приведет к хаосу и неразберихе, и подсчет в случае нежелательных для Трампа результатов может быть сильно затянут.
На подмогу боссу пришел кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс. Во время дебатов с демократом Тимом Уолцом он увернулся от ответа на вопрос, считает ли, что Трампа четыре года назад обманули. Но теперь быстро исправился. В интервью в четверг ведущий Джейсон Сельвинг спросил его: «Кто победил на выборах 2020 года. Вы можете ответить? Победил ли на них Дональд Трамп?» «Да», - ответил Вэнс. Ведущий переспросил, опасаясь, что он мог ослышаться. «Да», - подтвердил кандидат от республиканцев в вице-президенты.
Таким образом, у власти в супердержаве могут оказаться не только болваны, как мы уже написали, но и лжецы.
Как реагируют на все эти выкрутасы нечистоплотных конкурентов демократы?
Они не только мобилизуют свою рать, но и заручаются поддержкой влиятельных персон у республиканцев. Камала Харрис сейчас проводит предвыборные митинги вместе с Лиз Чейни, дочерью некогда чрезвычайно влиятельного вице-президента Дика Чейни. Мероприятие проходит в городке Рипоне, что в штате Висконсин, где родилась Лиз. В Палате представителей прошлого созыва, где у демократов было большинство, она занимала третью по важности позицию, но когда большинство перешло к республиканцам, лишилась своего мандата из-за того, что поддержала импичмент против Трампа. «Трамп пытался остаться у власти, подорвав основы нашей демократии, - говорила на митинге Лиз Чейни, которая в своей речи подчеркнула, что прежде она никогда не голосовала за демократов. - Но теперь мы не можем идти против правды».
Пока не вполне ясно, как эти речи могут воздействовать на умы американских избирателей. Социологи говорят, что подавляющее большинство из них уже сделало свой выбор, за исключением узкой прослойки граждан в неопределившихся штатах. Опросы показывают, что большинство республиканцев - около двух третей - верит, что Трамп выиграл выборы 2020 года. Их не убеждают, что многочисленные вполне двухпартийные органы утверждают обратное - им хоть кол на голове теши.
Конечно, если взять всех избирателей, там картина не столь драматическая. По данным последних опросов, 55 процентов американцев считают, что Байден одержал честную и бесспорную победу на выборах 2020 года. А теперь 48 процентов считает, что Харрис будет лучше защищать американскую демократию (против 45 процентов тех, кто считает, что гарант демократии - Дональд Трамп).
Посмотрим, чем закончится эта дикая избирательная пляска с бубнами. Ждать осталось немного.