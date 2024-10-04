«Капитолий захвачен. Вице-президент в опасности»

Главное дело против Дональда Трампа - по обвинению в подстрекательстве к захвату Капитолия 6 января 2021 года - вновь вернулось в поле общественного внимания. Специальный прокурор Джек Смит опубликовал новое расследование деятельности Трампа в тот январский день и предшествующие ему месяцы. В новом его досье на 165 страниц фактически повторены все предыдущие обвинения против Трампа. Но, конечно, есть и новые моменты, которые могут просто ошарашить публику. Когда один из приближенных Трампа доложил ему, что здание Капитолия захвачено и жизнь вице-президента Майка Пенса в опасности, тот ответил: «Ну и что из этого?» В этом весь беспринципный Трамп, который готов был сделать все что угодно лишь бы остаться у власти. В том числе пожертвовать вторым лицом в государстве. Пенс, как известно, в тот день находился в Капитолии, где утверждались итоги выборов, на которых победил Джо Байден.

Смит приводит бесчисленное множество эмейлов, которые распространялись людьми Трампа, чтобы подготовить публику к тому, что президент не признает выборы. В перечне десятки встреч с членами команды, которые также подвергались соответствующей обработке. После оглашения результатов выборов вице-президент Пенс был одним из немногих, кто воспротивился угрозам и давлению Трампа, чтобы итоги были пересмотрены. Какова была цель публикации нового файла прокурора Смита ровно за месяц до выборов? Во-первых, он стремится преодолеть решение Верховного суда США о предоставлении иммунитета Трампа. В этом постановлении жрецов Фемиды в высшей степени изощренным языком говорится, что иммунитет распространяется на действия Трампа, которые тот осуществил в качестве действующего президента, и не распространяются на то, что он делал как частный гражданин. Так вот, прокурор доказывает, что Трамп, подстрекавший свое воинство к захвату колыбели американской демократии, выступал именно как частное лицо. Но, возможно, есть и другая причина появления нового расследования. Дело в том, что Трамп уже прямым текстом заявляет, что он в случае проигрыша не признает и результаты выборов этого года. В недавнем разговоре с председателем Национального республиканского комитета Майклом Уэтли он потребовал, чтобы к выборам была подготовлена целая платформа, которая позволяла бы оспорить результаты.

Методы, которые готовы использовать республиканцы в штатах, известны. Они будут утверждать, что тысячи голосов за Камалу Харрис были поданы нелегальными иммигрантами, не имеющими права голоса, которых демократы намеренно приобщили к выборам. В разных штатах различная технология. Избирательный совет Джорджии, например, издал постановление, которое позволяет избиркомам изучать поданные бюллетени и после дня голосования. Это приведет к хаосу и неразберихе, и подсчет в случае нежелательных для Трампа результатов может быть сильно затянут. На подмогу боссу пришел кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс. Во время дебатов с демократом Тимом Уолцом он увернулся от ответа на вопрос, считает ли, что Трампа четыре года назад обманули. Но теперь быстро исправился. В интервью в четверг ведущий Джейсон Сельвинг спросил его: «Кто победил на выборах 2020 года. Вы можете ответить? Победил ли на них Дональд Трамп?» «Да», - ответил Вэнс. Ведущий переспросил, опасаясь, что он мог ослышаться. «Да», - подтвердил кандидат от республиканцев в вице-президенты. Таким образом, у власти в супердержаве могут оказаться не только болваны, как мы уже написали, но и лжецы. Как реагируют на все эти выкрутасы нечистоплотных конкурентов демократы?