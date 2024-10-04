Жуткие прогнозы от Макрона

Европейский союз "может умереть", если не станет более конкурентным по сравнению с США и Китаем. Об этом во время Берлинского глобального диалога предупредил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Bloomberg.

В частности, Макрон заявил, что Евросоюз "чрезмерно регулирует и мало инвестирует", тогда как Вашингтон и Пекин опередили ЕС по экономическому росту и инвестициям. При этом страны-члены также должны настаивать на том, чтобы правила глобальной торговли оставались справедливыми, считает французский лидер: "ЕС может умереть, мы стоим на пороге очень важного момента. Наша прежняя модель закончилась - мы чрезмерно регулируем и мало инвестируем. В ближайшие два-три года, если мы будем придерживаться нашей классической повестки дня, мы выйдем с рынка".

Макрон также призвал страны-члены ЕС способствовать созданию трансграничных компаний, способных конкурировать с американскими.

"Столкнувшись с собственным внутренним финансовым давлением, Макрон одобрил временный налог на крупнейшие компании Франции, поддерживая стратегию своего нового правительства, даже если она знаменует отход от его пробизнесовой позиции", - пишет издание.