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Радостная новость для учителей!

17:40 986

У каждого из нас был любимый учитель, которого мы помним с теплом и благодарностью. Это человек, чьи уроки не хотелось пропускать, и которые всегда казались слишком короткими. Воспоминания о таких учителях вызывают улыбку, ведь они не только делились знаниями, но и помогали нам на жизненном пути.

Учительство — это не просто профессия, требующая полной самоотдачи и ответственности, но и настоящее призвание. Учителя играют ключевую роль в развитии общества, вносят неоценимый вклад в образование молодежи и закладывают основу для ее будущих успехов.

Компания Aral Group по случаю Международного дня учителя приготовила для преподавателей и членов их семей особый подарок. С 4 октября по 7 ноября учителя, которые купят квартиру в ипотеку в жилом комплексе Sumqayıt Bağça Şəhər, получат до 5 000 манатов в подарок. Внеся 20% от стоимости квартиры, оставшуюся сумму можно оплатить в кредит на срок до 22 лет.

При строительстве жилого комплекса Sumqayıt Bağça Şəhər каждая деталь была продумана для обеспечения максимального удобства для педагогов и их семей. Здесь учителя получат просторные парки с зелеными насаждениями, игровые площадки, а также такие удобства, как фитнес-центр, СПА и сауна. Жилой комплекс, который полностью соответствует современным стандартам, обеспечит комфорт и возможность прекрасно проводить время с семьей.

Преподавание — одна из самых сложных, но в то же время почетных и важных профессий. Компания Aral Group поддерживает самоотверженный труд учителей и их вклад в воспитание молодого поколения. Именно поэтому мы предлагаем учителям и их семьям в Bağça Şəhər не просто жилье, но и комфортный, счастливый образ жизни.

Для подробной информации: *4224

www.aralgroupbaku.com

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16:58 1069
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Хаменеи – ХАМАС и «Хезболле»: Вы держитесь там видео; обновлено 13:36
13:36 5056
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