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Евросоюз приостановил контакты с властями Грузии

13:21 1217

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский сообщил журналистам о решении европейских институтов прекратить встречи с правительством «Грузинской мечты».

«В июне этого года у нас была внутренняя дискуссия с нашими государствами-членами о том, как подойти к властям Грузии, которые, как мы считаем, недружественны по отношению к Европейскому союзу. Кроме того, мы обсудили, как нам следует подходить к антизападному и антиевропейскому нарративу, пропаганде и теориям заговора, и решили не иметь каких-либо контактов на высоком уровне с нынешним правительством Грузии. Именно поэтому за последние месяцы не было ни визитов на высоком уровне в Грузию, ни встреч на высоком уровне с представителями грузинских властей в Брюсселе», - цитирует «Эхо Кавказа» Герчинского.

«Если Грузия станет однопартийным государством, страной, где запрещена политическая оппозиция, где гражданскому обществу придется уезжать на работу за границу, если основные права человека, не говоря уже о правах меньшинств, не будут защищены, Грузия не сможет стать членом Евросоюза - ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра... Если это правительство заинтересовано в процессе вступления Грузии в Евросоюз, мы готовы работать с любым правительством, демократически избранным грузинским народом», - сказал посол.

Герчинский напомнил, что Евросоюз основан на определенных ценностях, которые «не являются предметом переговоров». «Эти ценности отражены в соглашениях: это свобода, демократия, верховенство закона, права меньшинств, и мы искренне надеемся, что на выборах 26 октября грузинский народ изберет новое правительство, которое будет верным этим ценностям», - сказал Павел Герчинский, призвав граждан Грузии к активному участию в предстоящих выборах.

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