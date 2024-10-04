Бакинцам хотели продать конину под видом говядины
13:23 1748
Сотрудники полиции осмотрели дом жителя Исмаиллинского района Вугара Зилиева, где обнаружили 450 кг непригодной к употреблению в пищу конины.
Выяснилось, что Зилиев планировал отвезти мясо в Баку под видом говядины и продать его там.
В ходе лабораторного осмотра взятых образцов конины выяснилось, что она полностью непригодна в пищу.
По факту ведется расследование.
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