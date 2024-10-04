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Бакинцам хотели продать конину под видом говядины

13:23 1748

Сотрудники полиции осмотрели дом жителя Исмаиллинского района Вугара Зилиева, где обнаружили 450 кг непригодной к употреблению в пищу конины.

Выяснилось, что Зилиев планировал отвезти мясо в Баку под видом говядины и продать его там.

В ходе лабораторного осмотра взятых образцов конины выяснилось, что она полностью непригодна в пищу.

По факту ведется расследование.

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