Бакинцам хотели продать конину под видом говядины

Сотрудники полиции осмотрели дом жителя Исмаиллинского района Вугара Зилиева, где обнаружили 450 кг непригодной к употреблению в пищу конины.

Выяснилось, что Зилиев планировал отвезти мясо в Баку под видом говядины и продать его там.

В ходе лабораторного осмотра взятых образцов конины выяснилось, что она полностью непригодна в пищу.

По факту ведется расследование.