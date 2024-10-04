Пезешкиан не убедил Запад

Европейский союз готовится к принятию пакета санкций против Ирана за поставку России баллистических ракет. Блок намерен одобрить этот шаг к тому времени, когда лидеры ЕС соберутся на саммит в Брюсселе в конце этого месяца, сообщает Bloomberg.

Первый набор мер затронет около дюжины лиц и организаций, включая инжиниринговые, металлургические и авиационные компании, сообщили источники агентства.

Ограничения ЕС станут первым ответом на поставку ракет, и в настоящее время рассматриваются дополнительные списки.

Санкции ЕС требуют поддержки всех государств-членов, и планы могут измениться до того, как это произойдет.