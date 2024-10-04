Алиев: Как только американцы сбежали из Афганистана…

Америка в 1992 году, в то время, когда мы теряли земли, ввела против нас санкции. Затем в 2001 году санкции были отменены, заявил президент Ильхам Алиев 4 октября на встрече с жителями Джебраила.

Говоря о причинах этого, глава азербайджанского государства отметил: «Потому что началась их оккупационная деятельность в Афганистане, началась захватническая война, и мы им были нужны. Пока они оставались в Афганистане, эти санкции ежегодно отменялись президентом США. Как только они сбежали из Афганистана, причем на глазах у всего мира, против нас снова были введены эти санкции. Можно ли быть настолько неблагодарными?!»