Ильхам Алиев: «Армения ввязалась в опасные игры… Пусть не забывает, как умоляла нас!»

Армения ввязалась в опасные игры. Пусть они не забывают историю Второй Карабахской войны. Пусть не забывают, как на коленях молили нас о пощаде, как, может быть, десять раз в день обращались к России на самом высоком уровне, прося остановить войну. Так сказал президент Ильхам Алиев 4 октября на встрече с жителями Джебраила.

Глава азербайджанского государства также подчеркнул: «Пусть они не забывают об антитеррористической операции. Пусть не забывают, что даже в тех географических условиях мы смогли добиться желаемого. Мы искоренили сепаратизм всего за несколько часов, ни на кого не оглядываясь, несмотря ни на что».