Шеф евродипломатии: «Нетаньяху давно ищет конфликт...»

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремится к конфликту с позиции силы.

«Уже много лет назад Нетаньяху указал на Иран как на большую опасность для Израиля, и не только для Израиля, а для западного мира», - сказал Боррель в интервью испанской радиостанции Onda Cero.

По его мнению, «очевидно, что Нетаньяху... уже давно ищет конфликт или считает, что конфликт неизбежен, и хочет начать его с позиции силы».

Боррель отметил, что все обеспокоены тем, какой по интенсивности будет реакция Израиля на атаку Ирана.

Глава дипломатии ЕС считает, что западный мир не готов предпринимать конкретных шагов в отношении Израиля, чтобы принудить его остановить атаки: «В настоящий момент США и некоторые европейские страны не готовы принимать абсолютно никаких мер».