Товарищ Ким помогает России не за красивые глаза

Отмечается, что интенсифицированные поставки оружия для помощи России в войне против Украины усилили тревогу в Вашингтоне по поводу появления прочной коалиции антизападных стран, включая Китай и Иран.

При этом гораздо более тревожным и более сложным для определения является то, в какой степени Россия готова предоставить Северной Корее передовые военные технологии, пишет журнал.

"Это было проблемой для Белого дома Байдена еще задолго до нового пакта о взаимной обороне. Администрация особенно обеспокоена передачей истребителей, танков и ракетных технологий, хотя Москва поставляет Пхеньяну ракетные технологии уже несколько десятилетий", - говорится в публикации.

Указывается, что в списке многочисленных желаний Пхеньяна могут быть спутниковые технологии, системы наведения для ракет, системы доставки межконтинентальных баллистических ракет и даже передовые технологии подводных лодок. Однако что из этого предоставляет или предоставит Россия, на данный момент неясно.

"Что Северная Корея получает от этого? Мы просто не знаем. Русские на самом деле не говорили, что они дали что-то особенное. Нет никакой реальной, надежной информации, кроме информации о поставках продовольствия и нефти. Что касается передачи военных технологий, то нет никакой фактической информации… Северная Корея может извлечь выгоду из всего, не только из ядерных технологий. У них огромные потребности в области обычных вооружений, в технологиях двойного назначения", - отметил бывший сотрудник Госдепартамента США и эксперт по распространению северокорейского оружия Ван Дипен.