В «Хезболле» опровергли «тайные похороны» Насраллы
Источник в ливанском движении «Хезболла» в комментарии газете Asharq al-Awsat опроверг информацию о том, что погибший при ударе ВС Израиля генсек организации Хасан Насралла был тайно похоронен в секретном месте.
По словам собеседника издания, «решение о дате и месте погребения еще не принято».
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Тело генерального секретаря «Хезболлы»Хасана Насраллы, ликвидированного израильскими ВВС 27 сентября в пригороде Бейрута, временно похоронили в секретном месте, утверждает Agence France-Presse со ссылкой на источник в руководстве «Хезболлы».
Источник заявил, что официальная торжественная церемония похорон состоится «когда это станет возможным».