В «Хезболле» опровергли «тайные похороны» Насраллы

Источник в ливанском движении «Хезболла» в комментарии газете Asharq al-Awsat опроверг информацию о том, что погибший при ударе ВС Израиля генсек организации Хасан Насралла был тайно похоронен в секретном месте.

По словам собеседника издания, «решение о дате и месте погребения еще не принято».