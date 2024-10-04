USD 1.7000
EUR 1.8748
RUB 0.0180
Подписаться на уведомления
Паника в Ереване по поводу новой войны: «Она может начаться после COP29...»
Новость дня
Паника в Ереване по поводу новой войны: «Она может начаться после COP29...»

«Торговая война» между Россией и Казахстаном

14:55 783

Россельхознадзор обратился в комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза Казахстана с просьбой приостановить с 7 октября 2024 года выдачу фитосанитарных сертификатов на свежие дыни, выращенные в республике, передает Интерфакс.

«Решение принято в связи с неоднократными выявлениями в прошлом и текущем годах в поступивших в Россию казахстанских дынях карантинного объекта – дынной мухи (Myiopardalis pardalina (Bigot) и в целях сохранения фитосанитарного благополучия России», - сказали в Россельхознадзоре.

В ведомстве уже подсчитали, что «потенциальный экономический ущерб от проникновения и распространения дынной мухи может составить более 250 млн рублей».

Согласно сообщению, в 2024 году заметно увеличился импорт в РФ из Казахстана подкарантинной продукции, большая часть которой – плодоовощная. При этом более 17% от общего объема приходится на свежие дыни, сертификацию которых проводит комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза Казахстана.

Ранее на этой неделе сообщалось, что Россельхознадзор обратился к Казахстану с требованием временно приостановить экспорт в Россию ряда сельскохозяйственных товаров, включая зерно, томаты, перец и семена подсолнечника. Причиной обращения ведомство назвало частое обнаружение вредителей и болезнетворных микроорганизмов. В связи с этим Россельхознадзор попросил Минсельхоз Казахстана временно прекратить выдачу фитосанитарных сертификатов на экспорт этих товаров в Россию.

Российская армия выдыхается из-за гигантских потерь
Российская армия выдыхается из-за гигантских потерь ISW
15:33 186
Израиль не откажется от своих планов
Израиль не откажется от своих планов видео; обновлено 15:30
15:30 5096
Алиев уверен: Военная сила Азербайджана будет возрастать
Алиев уверен: Военная сила Азербайджана будет возрастать обновлено 15:19
15:19 722
Товарищ Ким помогает России не за красивые глаза
Товарищ Ким помогает России не за красивые глаза
14:30 1446
Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас
Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас обновлено 14:07
14:07 6569
С нефтью не все так просто
С нефтью не все так просто что происходит? все еще актуально
11:02 2812
Алиев: Как только американцы сбежали из Афганистана…
Алиев: Как только американцы сбежали из Афганистана…
13:53 3256
Мишустину в Тегеране напомнили о Зангезурском вопросе
Мишустину в Тегеране напомнили о Зангезурском вопросе наш комментарий; все еще актуально
02:22 8890
«Капитолий захвачен. Вице-президент в опасности»
«Капитолий захвачен. Вице-президент в опасности» наша корреспонденция
12:52 5530
Иранские генералы продолжают угрожать из-за Зангезура
Иранские генералы продолжают угрожать из-за Зангезура Что могут изменить удары Израиля и США?; все еще актуально
01:51 9937
Израиль может нанести удар по порту Бендер-Аббас
Израиль может нанести удар по порту Бендер-Аббас аналитик Алиреза Ардебили комментирует для haqqin.az
11:54 3747

ЭТО ВАЖНО

Российская армия выдыхается из-за гигантских потерь
Российская армия выдыхается из-за гигантских потерь ISW
15:33 186
Израиль не откажется от своих планов
Израиль не откажется от своих планов видео; обновлено 15:30
15:30 5096
Алиев уверен: Военная сила Азербайджана будет возрастать
Алиев уверен: Военная сила Азербайджана будет возрастать обновлено 15:19
15:19 722
Товарищ Ким помогает России не за красивые глаза
Товарищ Ким помогает России не за красивые глаза
14:30 1446
Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас
Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас обновлено 14:07
14:07 6569
С нефтью не все так просто
С нефтью не все так просто что происходит? все еще актуально
11:02 2812
Алиев: Как только американцы сбежали из Афганистана…
Алиев: Как только американцы сбежали из Афганистана…
13:53 3256
Мишустину в Тегеране напомнили о Зангезурском вопросе
Мишустину в Тегеране напомнили о Зангезурском вопросе наш комментарий; все еще актуально
02:22 8890
«Капитолий захвачен. Вице-президент в опасности»
«Капитолий захвачен. Вице-президент в опасности» наша корреспонденция
12:52 5530
Иранские генералы продолжают угрожать из-за Зангезура
Иранские генералы продолжают угрожать из-за Зангезура Что могут изменить удары Израиля и США?; все еще актуально
01:51 9937
Израиль может нанести удар по порту Бендер-Аббас
Израиль может нанести удар по порту Бендер-Аббас аналитик Алиреза Ардебили комментирует для haqqin.az
11:54 3747
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться