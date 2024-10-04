«Торговая война» между Россией и Казахстаном

«Решение принято в связи с неоднократными выявлениями в прошлом и текущем годах в поступивших в Россию казахстанских дынях карантинного объекта – дынной мухи (Myiopardalis pardalina (Bigot) и в целях сохранения фитосанитарного благополучия России», - сказали в Россельхознадзоре.

Россельхознадзор обратился в комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза Казахстана с просьбой приостановить с 7 октября 2024 года выдачу фитосанитарных сертификатов на свежие дыни, выращенные в республике, передает Интерфакс.

В ведомстве уже подсчитали, что «потенциальный экономический ущерб от проникновения и распространения дынной мухи может составить более 250 млн рублей».

Согласно сообщению, в 2024 году заметно увеличился импорт в РФ из Казахстана подкарантинной продукции, большая часть которой – плодоовощная. При этом более 17% от общего объема приходится на свежие дыни, сертификацию которых проводит комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза Казахстана.

Ранее на этой неделе сообщалось, что Россельхознадзор обратился к Казахстану с требованием временно приостановить экспорт в Россию ряда сельскохозяйственных товаров, включая зерно, томаты, перец и семена подсолнечника. Причиной обращения ведомство назвало частое обнаружение вредителей и болезнетворных микроорганизмов. В связи с этим Россельхознадзор попросил Минсельхоз Казахстана временно прекратить выдачу фитосанитарных сертификатов на экспорт этих товаров в Россию.