Алиев уверен: Военная сила Азербайджана будет возрастать

Процесс как укрепления Азербайджана на Южном Кавказе, так и превращения его в важную страну на более широком географическом пространстве будет успешно продолжаться и впредь, заявил президент Ильхам Алиев 4 октября на встрече с жителями Джебраила.

Глава государства, отметив, что не сомневается в этом, сказал: «Уверен, что это диктует наша политика, это демонстрирует наш потенциал. Наша мощь – наш политический вес, наше экономическое могущество, наша военная сила с каждым годом будут только возрастать. Я говорю это с полной уверенностью».