Алиев уверен: Военная сила Азербайджана будет возрастать
Процесс как укрепления Азербайджана на Южном Кавказе, так и превращения его в важную страну на более широком географическом пространстве будет успешно продолжаться и впредь, заявил президент Ильхам Алиев 4 октября на встрече с жителями Джебраила.
Глава государства, отметив, что не сомневается в этом, сказал: «Уверен, что это диктует наша политика, это демонстрирует наш потенциал. Наша мощь – наш политический вес, наше экономическое могущество, наша военная сила с каждым годом будут только возрастать. Я говорю это с полной уверенностью».
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Победа Азербайджана, безусловно, является величайшим благом для нашего народа, нашего государства. Считаю, что это самая блестящая военная Победа в многовековой истории азербайджанского народа. Об этом сказал президент Ильхам Алиев 4 октября на встрече с жителями Джебраила.
«Но в то же время эта Победа показала, что с несправедливостью можно бороться. Когда есть единство в народе, когда есть сильная воля, когда моральный дух находится на высоком уровне, когда ты привязан к своим корням и ценишь национальные ценности, то ты способен на все. Добившись этого исторического достижения, наш народ показал путь и тем, кто живет в страданиях во многих других местах, продемонстрировал, что это возможно. Поэтому международное значение нашей Победы отныне будет только возрастать», - сказал Алиев.