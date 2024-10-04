USD 1.7000
EUR 1.8748
RUB 0.0180
Подписаться на уведомления
Паника в Ереване по поводу новой войны: «Она может начаться после COP29...»
Новость дня
Паника в Ереване по поводу новой войны: «Она может начаться после COP29...»

Лукашенко: «Не переживайте, не собираемся воевать с Украиной»

15:06 442

Беларусь будет делать все для того, чтобы сосуществовать с Украиной мирно. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил 4 октября во время общения с жителями агрогородка Парохонск.

Отвечая на вопросы местных жителей, глава белорусского государства подчеркнул, что вынужден уделять особое внимание ситуации на границе с Украиной, «чтобы не пропустить неожиданного удара, как это случилось с Советским Союзом в начале Великой Отечественной войны».

«Не надо повторять ошибки. Надо быть готовыми. Мы делаем все в ответ. Мы никогда не инициировали никакое противостояние. Ни в коем случае. Нам это не надо. Что такое война? Это катастрофа, - заявил Александр Лукашенко. - Вы не переживайте, мы не собираемся воевать с украинцами. И они не хотят с нами воевать. Мы будем делать все для того, чтобы сосуществовать с Украиной мирно. Если они этого хотят. Народ этого хочет».

Российская армия выдыхается из-за гигантских потерь
Российская армия выдыхается из-за гигантских потерь ISW
15:33 199
Израиль не откажется от своих планов
Израиль не откажется от своих планов видео; обновлено 15:30
15:30 5098
Алиев уверен: Военная сила Азербайджана будет возрастать
Алиев уверен: Военная сила Азербайджана будет возрастать обновлено 15:19
15:19 724
Товарищ Ким помогает России не за красивые глаза
Товарищ Ким помогает России не за красивые глаза
14:30 1448
Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас
Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас обновлено 14:07
14:07 6573
С нефтью не все так просто
С нефтью не все так просто что происходит? все еще актуально
11:02 2814
Алиев: Как только американцы сбежали из Афганистана…
Алиев: Как только американцы сбежали из Афганистана…
13:53 3260
Мишустину в Тегеране напомнили о Зангезурском вопросе
Мишустину в Тегеране напомнили о Зангезурском вопросе наш комментарий; все еще актуально
02:22 8890
«Капитолий захвачен. Вице-президент в опасности»
«Капитолий захвачен. Вице-президент в опасности» наша корреспонденция
12:52 5534
Иранские генералы продолжают угрожать из-за Зангезура
Иранские генералы продолжают угрожать из-за Зангезура Что могут изменить удары Израиля и США?; все еще актуально
01:51 9938
Израиль может нанести удар по порту Бендер-Аббас
Израиль может нанести удар по порту Бендер-Аббас аналитик Алиреза Ардебили комментирует для haqqin.az
11:54 3750

ЭТО ВАЖНО

Российская армия выдыхается из-за гигантских потерь
Российская армия выдыхается из-за гигантских потерь ISW
15:33 199
Израиль не откажется от своих планов
Израиль не откажется от своих планов видео; обновлено 15:30
15:30 5098
Алиев уверен: Военная сила Азербайджана будет возрастать
Алиев уверен: Военная сила Азербайджана будет возрастать обновлено 15:19
15:19 724
Товарищ Ким помогает России не за красивые глаза
Товарищ Ким помогает России не за красивые глаза
14:30 1448
Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас
Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас обновлено 14:07
14:07 6573
С нефтью не все так просто
С нефтью не все так просто что происходит? все еще актуально
11:02 2814
Алиев: Как только американцы сбежали из Афганистана…
Алиев: Как только американцы сбежали из Афганистана…
13:53 3260
Мишустину в Тегеране напомнили о Зангезурском вопросе
Мишустину в Тегеране напомнили о Зангезурском вопросе наш комментарий; все еще актуально
02:22 8890
«Капитолий захвачен. Вице-президент в опасности»
«Капитолий захвачен. Вице-президент в опасности» наша корреспонденция
12:52 5534
Иранские генералы продолжают угрожать из-за Зангезура
Иранские генералы продолжают угрожать из-за Зангезура Что могут изменить удары Израиля и США?; все еще актуально
01:51 9938
Израиль может нанести удар по порту Бендер-Аббас
Израиль может нанести удар по порту Бендер-Аббас аналитик Алиреза Ардебили комментирует для haqqin.az
11:54 3750
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться