Лукашенко: «Не переживайте, не собираемся воевать с Украиной»

Беларусь будет делать все для того, чтобы сосуществовать с Украиной мирно. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил 4 октября во время общения с жителями агрогородка Парохонск.

Отвечая на вопросы местных жителей, глава белорусского государства подчеркнул, что вынужден уделять особое внимание ситуации на границе с Украиной, «чтобы не пропустить неожиданного удара, как это случилось с Советским Союзом в начале Великой Отечественной войны».

«Не надо повторять ошибки. Надо быть готовыми. Мы делаем все в ответ. Мы никогда не инициировали никакое противостояние. Ни в коем случае. Нам это не надо. Что такое война? Это катастрофа, - заявил Александр Лукашенко. - Вы не переживайте, мы не собираемся воевать с украинцами. И они не хотят с нами воевать. Мы будем делать все для того, чтобы сосуществовать с Украиной мирно. Если они этого хотят. Народ этого хочет».