Российская армия выдыхается из-за гигантских потерь

Несмотря на то что с лета российская армия стала быстрее продвигаться в Донецкой области, стратегических выгод это ей не дало. До захвата всего Донбасса – цели, которую обозначил президент РФ Владимир Путин, – еще далеко. Длящееся уже не один месяц наступление, сопровождающееся огромными потерями в живой силе и технике, выдыхается и вскоре может остановиться, констатируют эксперты Института изучения войны (ISW).

Но это все тактические успехи на отдельных участках фронта, к тому же достигнутые огромной ценой, отмечает ISW. По оценке британской военной разведки, период с мая стал самым кровавым для российской армии, она стала терять более 1000 человек в сутки убитыми и ранеными. Неудачные механизированные атаки по всей линии фронта, особенно в западной части Донецкой области, ведут и к большим потерям бронетехники, пишет ISW. Ее нехватка будет становиться все более явной в средне- и долгосрочной перспективе и «может заставить российское командование переосмыслить необходимость такого интенсивного применения механизированных частей».

Наступательные действия на востоке Украины начались осенью 2023 года, в феврале ценой гигантских потерь была захвачена Авдеевка. Российское командование сформировало оперативные силы для вторжения в Харьковскую область и продвижения на запад в Донецкой. Начатое в мае продвижение под Харьковом быстро застопорилось, не дав результата, зато летом на донецком фронте войска стали одну за другой захватывать деревни, продвигаясь в направлении Покровска, Часов Яра и заняв в начале октября Угледар.

В результате добиться оперативно значимых успехов не удалось и, скорее всего, не удастся и в дальнейшем. В сентябре продвижение российских войск уже заметно замедлилось. Тактические успехи достигаются непосредственно в местах боевых действий, тогда как оперативные влияют на стратегический ход войны и затрагивают большие участки по всей линии фронта, поясняет ISW.

Украинские войска эффективно защищают линию фронта, нанося значительные потери российским силам, постепенно сдавая позиции, но не позволяя противнику добиться более быстрых успехов… Российские войска не располагают достаточными людскими и материальными ресурсами, чтобы продолжать интенсивные наступательные действия бесконечно, и текущие наступательные операции России на востоке Украины, вероятно, завершатся в ближайшие месяцы, если не недели.

Такими темпами, как с начала года, российская армия сможет воевать еще месяц-два, предупреждал в августе Мик Райан, генерал-майор в отставке австралийской армии, специалист по военным исследованиям в сиднейском Lowy Institute и вашингтонском Центре стратегических и международных исследований. При этом он не учитывал начавшуюся тогда операцию ВСУ в Курской области, которая, как сейчас пишет ISW, вынуждает российское командование посылать под Курск солдат, что наряду с огромными потерями на донецком фронте «подорвет способность России продолжать наступательные операции на северо-востоке и востоке Украины».

«Даже самые крупные и эффективные военные организации не могут наступать непрерывно, и после потери такого количества солдат окно возможностей для России может вскоре закрыться, – писал Райан в журнале Foreign Affairs. – У военных это называется точкой перелома – время, когда у атакующих сил заканчиваются люди, техника и возможности, необходимые для продолжения эффективной операции».