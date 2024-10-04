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Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас
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Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас

Глава ФСБ обвиняет «англосаксов»

15:51 1417

Украина и ее западные союзники хотят втянуть в войну страны Балтии, Беларусь и Польшу, считает директор ФСБ России Александр Бортников.

«Концентрация украинских сил у границы республики, многочисленные инциденты с украинскими беспилотниками в ее воздушном пространстве, вербовка белорусских граждан в различные националистические формирования в составе ВСУ и активизация диверсионной работы украинских спецслужб против Белоруссии преследуют все ту же цель — эскалацию конфликта, в который будут втянуты и Прибалтика, и Польша», — сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ. Его цитирует ТАСС.

По словам Бортникова, Евросоюз и НАТО усиливают давление на Молдову с целью принудить Кишинев к открытой конфронтации с Россией. Он добавил, что западные страны «увязывают» финансовую помощь и перспективы евроинтеграции с решением приднестровского вопроса и включением территории Молдовы в логистику военных поставок Киеву.

«Надеемся, что нынешнее молдавское руководство проявит здравомыслие и не променяет суверенитет и безопасность страны на сиюминутные политические выгоды», — заявил директор ФСБ.

По его словам, США и Великобритания подрывают систему международного права и дипломатии ради ослабления и сдерживания конкурентов, а также поощряют пропаганду, направленную на «расчеловечивание населения» неугодных государств. «Англосаксы все агрессивнее применяют инструментарий так называемых «прокси-войн» и тайных операций, продолжают курс на расширение НАТО, милитаризацию регионов передового присутствия вооруженных сил блока либо его ведущих участников, сколачивают новые военные альянсы с американо-британским участием», — заключил Бортников.

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