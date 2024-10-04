В Кремле рассказали, как Путин проведет свой день рождения

Президент России Владимир Путин планирует провести в свой день рождения несколько рабочих встреч с лидерами стран СНГ. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, праздничных мероприятий не запланировано.

«Особо праздничного ничего не будет. У него будут в первой половине дня рабочие встречи, закрытые, непубличные. Вечером будут главы государств СНГ у президента. Мы дополнительно сообщим», — рассказал Песков во время общения с журналистами.

В понедельник, 7 октября, Владимиру Путину исполнится 72 года.