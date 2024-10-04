Новые жители Джебраила уже обеспечены работой

В рамках работ по программе «Великое возвращение» жители города Джебраила обеспечиваются работой.

На первом этапе Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения оценивает возможности трудоустройства этих жителей и определяет, в каких программах занятости они будут участвовать.

Работой уже обеспечены 29 человек, переселенных в город Джебраил.