Новые жители Джебраила уже обеспечены работой
16:09 959
В рамках работ по программе «Великое возвращение» жители города Джебраила обеспечиваются работой.
На первом этапе Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения оценивает возможности трудоустройства этих жителей и определяет, в каких программах занятости они будут участвовать.
Работой уже обеспечены 29 человек, переселенных в город Джебраил.
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