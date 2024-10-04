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Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас
Новость дня
Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас

Новое предупреждение Ирана Израилю

16:24 1701

Иран нанесет удары по израильским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и газовым месторождениям, если Израиль атакует иранскую территорию. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции, передает РИА Новости.

4 октября верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время пятничной молитвы в Тегеране назвал «законным» ракетный удар, который исламская республика нанесла по Израилю.

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