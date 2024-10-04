Новое предупреждение Ирана Израилю

Иран нанесет удары по израильским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и газовым месторождениям, если Израиль атакует иранскую территорию. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции, передает РИА Новости.

4 октября верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время пятничной молитвы в Тегеране назвал «законным» ракетный удар, который исламская республика нанесла по Израилю.