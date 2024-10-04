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Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас
Новость дня
Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас

Россияне подходят к Курахово и Покровску

обновлено 17:13
17:13 1837

Российская армия находится чуть менее чем в 7 километрах от окраин Покровска с одной стороны. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник городской военной администрации Покровска Сергей Добряк.

По его словам, на сегодня в городе остаются 13 тысяч 50 человек и 94 ребенка. При этом он напомнил, что еще полтора месяца назад в городе было 48 тысяч человек и почти 5 900 детей.

Добряк добавил, что эвакуация жителей продолжается.

*** 16:54

Россияне вплотную подошли к Курахово Донецкой области, сообщает военный обозреватель Bild Юлиан Репке.

Он пишет, что на видео с украинских беспилотников войска РФ находятся уже в 2 км от города, хотя еще две недели назад были в 8 км.

*** 16:25

Украина проиграет в войне с Россией даже при условии новых волн мобилизации, поскольку «российские военные будут и дальше уничтожать позиции ВСУ», заявил военный аналитик газеты Bild Юлиан Рёпке.

По его словам, «у Запада осталось только два варианта - усилить поддержку Киева или поднять белый флаг».

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