Россияне подходят к Курахово и Покровску

Российская армия находится чуть менее чем в 7 километрах от окраин Покровска с одной стороны. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник городской военной администрации Покровска Сергей Добряк.

По его словам, на сегодня в городе остаются 13 тысяч 50 человек и 94 ребенка. При этом он напомнил, что еще полтора месяца назад в городе было 48 тысяч человек и почти 5 900 детей.

Добряк добавил, что эвакуация жителей продолжается.