Россияне подходят к Курахово и Покровску
Российская армия находится чуть менее чем в 7 километрах от окраин Покровска с одной стороны. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник городской военной администрации Покровска Сергей Добряк.
По его словам, на сегодня в городе остаются 13 тысяч 50 человек и 94 ребенка. При этом он напомнил, что еще полтора месяца назад в городе было 48 тысяч человек и почти 5 900 детей.
Добряк добавил, что эвакуация жителей продолжается.
*** 16:54
Россияне вплотную подошли к Курахово Донецкой области, сообщает военный обозреватель Bild Юлиан Репке.
Он пишет, что на видео с украинских беспилотников войска РФ находятся уже в 2 км от города, хотя еще две недели назад были в 8 км.
*** 16:25
Украина проиграет в войне с Россией даже при условии новых волн мобилизации, поскольку «российские военные будут и дальше уничтожать позиции ВСУ», заявил военный аналитик газеты Bild Юлиан Рёпке.
По его словам, «у Запада осталось только два варианта - усилить поддержку Киева или поднять белый флаг».