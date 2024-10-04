Клиенты, взявшие кредит в Kapital Bank, смогут застраховать жизнь

Капитал Банк, первый банк страны, предлагает своим заемщикам новый продукт «Кредитное страхование жизни». Эта практика, успешно реализуемая во многих странах мира, направлена на то, чтобы застраховать людей, взявших потребительский кредит, от смерти и других дополнительных рисков. Таким образом, «Кредитное страхование жизни» направлено на погашение кредитной задолженности страховой компанией в случае смерти заемщика или его инвалидности вследствие болезни или несчастного случая.

Благодаря новой услуге Капитал Банк не только снизит финансовую нагрузку клиентов и их семей, но и предоставит им дополнительную финансовую поддержку в случае непредвиденных событий. Данная услуга также будет способствовать развитию персонального банкинга.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обслуживает клиентов благодаря крупнейшей в Азербайджане филиальной сети, состоящей из 118 филиалов и 53 отделений. Чтобы получить более подробную информацию о продуктах и услугах Банка, вы можете посетить https://kapitalbank.az, Справочный центр 196 или страницы Банка в различных социальных сетях. Заказать кредит наличными — https://kbl.az/prgtk, заказать карту Birbank — https://kbl.az/prcrc.