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Кремль о встрече Путина с Байденом

16:34 1568

Предпосылок для обсуждения встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина на саммите G20 нет, таких разговоров не велось, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РБК.

«Каких-либо разговоров на этот счет не велось, и сейчас в настоящий момент предпосылок нет, хотя президент неоднократно говорил, что он остается открытым для всех контактов», — сказал Песков.

Так он прокомментировал слова Байдена, который 3 октября не стал отказываться от возможной встречи с Путиным на саммите G20 или Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). При этом американский президент усомнился, что российский президент приедет на мероприятия.

Песков добавил, что решение о поездке на саммит пока не принято.

Саммит G20 будет проходить 18–19 ноября в Бразилии, в Рио-де-Жанейро. Бразилия обещала направить приглашение всем главам государств — участниц организации.

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