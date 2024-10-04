АЖД: новые скорости в грузоперевозках!

Цифровизация транспортной отрасли уже давно перешла из разряда тенденций в необходимое условие для успешного развития. В условиях роста спроса на быструю и безопасную транспортировку грузов внедрение цифровых технологий становится основой повышения эффективности. В Азербайджане процесс цифровизации охватывает все аспекты работы, включая ключевые проекты ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), направленные на создание современного транспортного хаба. Цифровая стратегия АЖД и развитие транспортных коридоров Азербайджанские железные дороги, стремясь стать глобальным транспортным узлом, активно работают над цифровизацией транспортной инфраструктуры. Одним из приоритетов является повышение эффективности международных транспортных коридоров, таких как Север–Юг и Восток–Запад. Благодаря цифровым технологиям происходит упрощение процессов перевозок, сокращается время обработки грузов на границах, а грузоотправители могут отслеживать свои грузы в режиме реального времени. В рамках международного транспортного коридора Восток–Запад были реализованы комплексные мероприятия, включая внедрение современных информационных и аналитических систем для управления грузовыми операциями. Также планируется создание сервисов отслеживания грузов в реальном времени, что значительно повысило прозрачность и контроль перевозок.

Аналогичные процессы цифровизации ведутся и в рамках коридора Север–Юг. Важно отметить такие инициативы, как интеграция с международной логистической платформой Global DTC, что позволяет улучшить обмен данными о грузах и предоставить сервисы отслеживания (Track&Trace). Модернизация инфраструктуры и обновление информационных систем в АЖД направлены на оптимизацию управления перевозками и мониторинг грузов в реальном времени. Цифровые решения упрощают логистические процессы и укрепляют связи с международными клиентами, делая Азербайджан более привлекательным транспортным узлом в регионе. Важные проекты и нововведения В рамках цифровой стратегии АЖД за первый год был проведен анализ производственных процессов, а также создан концептуальный дизайн, определяющий требования к трем ключевым системам: «Управление грузоперевозками» (УГП), «Управление грузово-коммерческой работой» (УГКР) и «Управление локомотивными бригадами» (УЛБ). Эти системы автоматизируют важные процессы, такие как планирование перевозок и управление персоналом. Одним из ключевых достижений АЖД стало внедрение унифицированной накладной СМГС-ЦИМ, что позволило значительно ускорить международные перевозки. Этот документ заменяет несколько бумажных форм и обеспечивает автоматизированный обмен данными с соседними странами, упрощая таможенные процедуры и сокращая риск ошибок. В рамках модуля «Служба грузовых операций» системы ADY SMART внедрен цифровой процесс оформления нарядов, который сокращает продолжительность операций с нескольких часов до 20 минут. Благодаря этому нововведению клиенты могут подавать заявки на оформление наряда, грузовые накладные и другие документы в электронном виде через единую платформу. Система автоматически подготавливает необходимые тарифы, что экономит время и позволяет отслеживать все этапы в режиме реального времени. Еще одним из значимых нововведений стало внедрение на сайте АЖД (www.ady.az) тарифного калькулятора, который значительно упростил и ускорил расчеты стоимости перевозок для клиентов. Также внедрена система управления закупками, которая автоматизирует весь процесс — от тендеров до контроля контрактов.

Цифровизация внутренних процессов Компания сосредоточена не только на повышении эффективности операций в рамках транспортных маршрутов, но и на цифровизации своих внутренних процессов. Сегодня автоматизация производственных процессов и управление IT-системами стали неотъемлемой частью трансформации АЖД. Компания развивает IT-инфраструктуру, внедряет системы управления грузоперевозками, закупками, и управления персоналом, что значительно улучшает операционную эффективность. Важным направлением является информационная безопасность, политика которой была разработана и утверждена в 2023 году. В рамках программы «Управление безопасностью движения» компания активно внедряет цифровые технологии для автоматизации процессов. Примером является использование мобильных устройств для более оперативной инспекции и электронных реестров для регистрации нарушений, которые фиксируются с использованием фото- и видеофиксации. Такие системы позволяют мгновенно сообщать о недостатках и давать обратную связь в реальном времени. Важным элементом программы стал автоматический контроль местоположения инспекторов, что повышает координацию работы на местах. Система управления инцидентами, разработанная для Департамента безопасности движения, позволяет оперативно реагировать на нештатные ситуации и повышает безопасность железнодорожных операций. Внедрение искусственного интеллекта и систем анализа изображений на локомотивах также изучается для предиктивной операционной безопасности, включая безопасность движения и инфраструктуры.