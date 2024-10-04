АЖД: новые скорости в грузоперевозках!
Цифровизация транспортной отрасли уже давно перешла из разряда тенденций в необходимое условие для успешного развития. В условиях роста спроса на быструю и безопасную транспортировку грузов внедрение цифровых технологий становится основой повышения эффективности. В Азербайджане процесс цифровизации охватывает все аспекты работы, включая ключевые проекты ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), направленные на создание современного транспортного хаба.
Цифровая стратегия АЖД и развитие транспортных коридоров
Азербайджанские железные дороги, стремясь стать глобальным транспортным узлом, активно работают над цифровизацией транспортной инфраструктуры.
Одним из приоритетов является повышение эффективности международных транспортных коридоров, таких как Север–Юг и Восток–Запад. Благодаря цифровым технологиям происходит упрощение процессов перевозок, сокращается время обработки грузов на границах, а грузоотправители могут отслеживать свои грузы в режиме реального времени.
В рамках международного транспортного коридора Восток–Запад были реализованы комплексные мероприятия, включая внедрение современных информационных и аналитических систем для управления грузовыми операциями. Также планируется создание сервисов отслеживания грузов в реальном времени, что значительно повысило прозрачность и контроль перевозок.
Аналогичные процессы цифровизации ведутся и в рамках коридора Север–Юг. Важно отметить такие инициативы, как интеграция с международной логистической платформой Global DTC, что позволяет улучшить обмен данными о грузах и предоставить сервисы отслеживания (Track&Trace).
Модернизация инфраструктуры и обновление информационных систем в АЖД направлены на оптимизацию управления перевозками и мониторинг грузов в реальном времени. Цифровые решения упрощают логистические процессы и укрепляют связи с международными клиентами, делая Азербайджан более привлекательным транспортным узлом в регионе.
Важные проекты и нововведения
В рамках цифровой стратегии АЖД за первый год был проведен анализ производственных процессов, а также создан концептуальный дизайн, определяющий требования к трем ключевым системам: «Управление грузоперевозками» (УГП), «Управление грузово-коммерческой работой» (УГКР) и «Управление локомотивными бригадами» (УЛБ). Эти системы автоматизируют важные процессы, такие как планирование перевозок и управление персоналом.
Одним из ключевых достижений АЖД стало внедрение унифицированной накладной СМГС-ЦИМ, что позволило значительно ускорить международные перевозки. Этот документ заменяет несколько бумажных форм и обеспечивает автоматизированный обмен данными с соседними странами, упрощая таможенные процедуры и сокращая риск ошибок.
В рамках модуля «Служба грузовых операций» системы ADY SMART внедрен цифровой процесс оформления нарядов, который сокращает продолжительность операций с нескольких часов до 20 минут. Благодаря этому нововведению клиенты могут подавать заявки на оформление наряда, грузовые накладные и другие документы в электронном виде через единую платформу. Система автоматически подготавливает необходимые тарифы, что экономит время и позволяет отслеживать все этапы в режиме реального времени.
Еще одним из значимых нововведений стало внедрение на сайте АЖД (www.ady.az) тарифного калькулятора, который значительно упростил и ускорил расчеты стоимости перевозок для клиентов. Также внедрена система управления закупками, которая автоматизирует весь процесс — от тендеров до контроля контрактов.
Цифровизация внутренних процессов
Компания сосредоточена не только на повышении эффективности операций в рамках транспортных маршрутов, но и на цифровизации своих внутренних процессов.
Сегодня автоматизация производственных процессов и управление IT-системами стали неотъемлемой частью трансформации АЖД. Компания развивает IT-инфраструктуру, внедряет системы управления грузоперевозками, закупками, и управления персоналом, что значительно улучшает операционную эффективность. Важным направлением является информационная безопасность, политика которой была разработана и утверждена в 2023 году.
В рамках программы «Управление безопасностью движения» компания активно внедряет цифровые технологии для автоматизации процессов. Примером является использование мобильных устройств для более оперативной инспекции и электронных реестров для регистрации нарушений, которые фиксируются с использованием фото- и видеофиксации.
Такие системы позволяют мгновенно сообщать о недостатках и давать обратную связь в реальном времени.
Важным элементом программы стал автоматический контроль местоположения инспекторов, что повышает координацию работы на местах.
Система управления инцидентами, разработанная для Департамента безопасности движения, позволяет оперативно реагировать на нештатные ситуации и повышает безопасность железнодорожных операций.
Внедрение искусственного интеллекта и систем анализа изображений на локомотивах также изучается для предиктивной операционной безопасности, включая безопасность движения и инфраструктуры.
Такие цифровые решения значительно облегчают взаимодействие с клиентами и делают операционные процессы прозрачными и быстрыми, что способствует привлечению большего числа грузоотправителей и повышает конкурентоспособность Азербайджана на международных транспортных маршрутах.
Стоит подчеркнуть, что цифровая трансформация Азербайджанских железных дорог получила значительный импульс благодаря финансовой поддержке международных партнеров. Так, на днях Азиатский банк развития одобрил выделение кредита в размере 47 млн долларов США на реализацию «Проекта цифровой трансформации Азербайджанских железных дорог». Это свидетельствует о международном признании масштабности и важности цифровой трансформации АЖД.
В рамках проекта планируется цифровизация управления грузовыми операциями, включая оптимизацию маршрутов, отслеживание грузов в режиме реального времени и автоматизацию документации, а также создание интеллектуальной системы управления активами и т.д.
Как видно из вышесказанного, цифровизация АЖД - это не просто модернизация транспортной инфраструктуры, но и шаг к превращению Азербайджана в ключевой узел глобальной транспортной сети. Совместные усилия компании и международных партнеров создают прочную основу для устойчивого развития, укрепляя позиции страны в мировом транспортном секторе.