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Война Ирана с Израилем на две недели

третья мировая
Дмитрий Рой, автор haqqin.az
17:13 2497

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что атаки Тегерана на Израиль завершены, «если они [израильтяне] не будут провоцировать дальнейшие ответные меры Ирана».

Нет, пожалуй, ничего, что Тегеран любил бы больше воинственных заявлений, которые щедро раздает направо и налево при каждом удобном, как ему кажется, случае. Журналисты всякий раз пугаются, политики возбуждаются, а специалисты по Ирану ограничиваются скептическими ухмылками: «Опять грозятся? Ну-ну».

Естественных ограничителей воинственности Ирана всего три: состояние его военного потенциала, экономики и общественных настроений. Но они таковы, что напрочь перечеркивают тезис об «иранской военной угрозе». И это очевидно не только для серьезных иностранных наблюдателей, но и для иранских властей, которые как никто другой прекрасно информированы о том, что, называя вещи своими именами, Иран сегодня – это «колосс на глиняных ногах».

Арагчи спешно заявил, что война осталась позади

Несмотря на то что доходы от продажи нефти в последние годы стабилизировались, Иран все дальше от экономического благополучия. Его население составляет около 88 миллионов человек, что почти в 10 раз больше, чем у его заклятого врага Израиля - но в 2023 году объем производства Ирана составил 403 миллиарда долларов, что значительно ниже, чем у Израиля (509 миллиардов долларов).

Еще сильнее эти различия бросаются в глаза при сравнении общей стоимости товаров и услуг, произведенных за год. По данным МВФ, в 2023 году ВВП Ирана на душу населения составил 4 663 доллара. В Израиле — 52 219 долларов. И если иранцы после подписания ядерной сделки в 2015 году платили за доллар 32 000 риалов, то теперь они платят за него около пятисот тысяч.

Экономика ведет себя как шагреневая кожа, то есть постоянно сжимается. Государственный бюджет в раздрае. А между тем предприятия Корпуса стражей исламской революции и многочисленные бонияды, религиозные благотворительные фонды, которые контролируют более половины иранской экономики, освобождены от налогов. Да еще и получают субсидии из бюджета.

Что тут сказать после знакомства с этими данными, а я ведь привел только пару из сотни параметров? Только то, что войну Иран начать может. Но только при трех условиях:

Иран-то готов к войне, но его экономика - нет

a) она продлится одну-две недели;

b) будет вестись против заведомо слабого противника;

c) будет победоносной, но не слишком масштабной.

В любом ином варианте развития военных действий иранская экономика попросту рухнет. И, что главное, иранцы выйдут на улицу и возьмутся за свержение режима вполне серьезно и основательно, причем сделают это даже без подсказок извне, у них у самих претензий к этому режиму накопилось более чем достаточно.

Так что к военным угрозам со стороны Ирана не стоит относиться слишком серьезно и цепенеть от страха, всегда помня о том, что за любым военным конфликтом стоит экономика, которая их, кстати, во много и определяет – что в характере, что в продолжительности, что в других аспектах.

Возможности Ирана в этом плане сильно ограничены. И он это понимает, делая акцент на другом – на действиях своих прокси и прочих «полезных идиотов», вроде пропалестинских тусовок на Западе. Вот они-то и представляют настоящую опасность, а не иранские танки и ракеты. Во всяком случае пока.

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