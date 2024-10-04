Война Ирана с Израилем на две недели

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что атаки Тегерана на Израиль завершены, «если они [израильтяне] не будут провоцировать дальнейшие ответные меры Ирана». Нет, пожалуй, ничего, что Тегеран любил бы больше воинственных заявлений, которые щедро раздает направо и налево при каждом удобном, как ему кажется, случае. Журналисты всякий раз пугаются, политики возбуждаются, а специалисты по Ирану ограничиваются скептическими ухмылками: «Опять грозятся? Ну-ну». Естественных ограничителей воинственности Ирана всего три: состояние его военного потенциала, экономики и общественных настроений. Но они таковы, что напрочь перечеркивают тезис об «иранской военной угрозе». И это очевидно не только для серьезных иностранных наблюдателей, но и для иранских властей, которые как никто другой прекрасно информированы о том, что, называя вещи своими именами, Иран сегодня – это «колосс на глиняных ногах».

Несмотря на то что доходы от продажи нефти в последние годы стабилизировались, Иран все дальше от экономического благополучия. Его население составляет около 88 миллионов человек, что почти в 10 раз больше, чем у его заклятого врага Израиля - но в 2023 году объем производства Ирана составил 403 миллиарда долларов, что значительно ниже, чем у Израиля (509 миллиардов долларов). Еще сильнее эти различия бросаются в глаза при сравнении общей стоимости товаров и услуг, произведенных за год. По данным МВФ, в 2023 году ВВП Ирана на душу населения составил 4 663 доллара. В Израиле — 52 219 долларов. И если иранцы после подписания ядерной сделки в 2015 году платили за доллар 32 000 риалов, то теперь они платят за него около пятисот тысяч. Экономика ведет себя как шагреневая кожа, то есть постоянно сжимается. Государственный бюджет в раздрае. А между тем предприятия Корпуса стражей исламской революции и многочисленные бонияды, религиозные благотворительные фонды, которые контролируют более половины иранской экономики, освобождены от налогов. Да еще и получают субсидии из бюджета. Что тут сказать после знакомства с этими данными, а я ведь привел только пару из сотни параметров? Только то, что войну Иран начать может. Но только при трех условиях: