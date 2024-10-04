USD 1.7000
EUR 1.8748
RUB 0.0180
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас
Новость дня
Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас

Жесткие штрафы для любителей мусорить на улицах

17:25 1890

В Азербайджане увеличиваются штрафы за выброс бытовых отходов вне мусорных емкостей (урн).

Это нашло отражение в предлагаемой поправке в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно действующему законодательству, за выброс бытовых отходов вне мусорных емкостей (урн) налагается штраф в размере 50 манатов.

Согласно проекту, за выброс бытовых отходов вне мусорных емкостей (урн) физических лиц будут штрафовать на 300 манатов, должностных лиц – на 1 тыс. манатов, юридических лиц – на 4 000 манатов.

Кроме того, за выброс из автомобиля любых предметов лица будут оштрафованы от 200 до 4 000 манатов.

К тому же в Азербайджане резко повышается штраф за загрязнение окружающей среды отходами табачных изделий.

Размер штрафа за загрязнение окружающей среды отходами табачных изделий повышается с 50 до 300 манатов.

Война Ирана с Израилем на две недели
Война Ирана с Израилем на две недели третья мировая
17:13 2499
Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас
Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас добавлено фото; обновлено 14:07
14:07 10260
Жесткие штрафы для любителей мусорить на улицах
Жесткие штрафы для любителей мусорить на улицах
17:25 1891
АЖД: новые скорости в грузоперевозках!
АЖД: новые скорости в грузоперевозках! локомотив не ждет
16:58 1079
Хаменеи – ХАМАС и «Хезболле»: Вы держитесь там
Хаменеи – ХАМАС и «Хезболле»: Вы держитесь там видео; обновлено 13:36
13:36 5059
Алиев: Как только американцы сбежали из Афганистана…
Алиев: Как только американцы сбежали из Афганистана…
13:53 6614
«Капитолий захвачен. Вице-президент в опасности»
«Капитолий захвачен. Вице-президент в опасности» наша корреспонденция
12:52 7725
Российская армия выдыхается из-за гигантских потерь
Российская армия выдыхается из-за гигантских потерь ISW
15:33 4119
Израиль может нанести удар по порту Бендер-Аббас
Израиль может нанести удар по порту Бендер-Аббас аналитик Алиреза Ардебили комментирует для haqqin.az; все еще актуально
11:54 4642
Лукашенко пообещал восстанавливать Украину после войны
Лукашенко пообещал восстанавливать Украину после войны обновлено 15:41
15:41 2263
Израиль не откажется от своих планов
Израиль не откажется от своих планов видео; обновлено 15:30
15:30 6417

ЭТО ВАЖНО

Война Ирана с Израилем на две недели
Война Ирана с Израилем на две недели третья мировая
17:13 2499
Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас
Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас добавлено фото; обновлено 14:07
14:07 10260
Жесткие штрафы для любителей мусорить на улицах
Жесткие штрафы для любителей мусорить на улицах
17:25 1891
АЖД: новые скорости в грузоперевозках!
АЖД: новые скорости в грузоперевозках! локомотив не ждет
16:58 1079
Хаменеи – ХАМАС и «Хезболле»: Вы держитесь там
Хаменеи – ХАМАС и «Хезболле»: Вы держитесь там видео; обновлено 13:36
13:36 5059
Алиев: Как только американцы сбежали из Афганистана…
Алиев: Как только американцы сбежали из Афганистана…
13:53 6614
«Капитолий захвачен. Вице-президент в опасности»
«Капитолий захвачен. Вице-президент в опасности» наша корреспонденция
12:52 7725
Российская армия выдыхается из-за гигантских потерь
Российская армия выдыхается из-за гигантских потерь ISW
15:33 4119
Израиль может нанести удар по порту Бендер-Аббас
Израиль может нанести удар по порту Бендер-Аббас аналитик Алиреза Ардебили комментирует для haqqin.az; все еще актуально
11:54 4642
Лукашенко пообещал восстанавливать Украину после войны
Лукашенко пообещал восстанавливать Украину после войны обновлено 15:41
15:41 2263
Израиль не откажется от своих планов
Израиль не откажется от своих планов видео; обновлено 15:30
15:30 6417
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться