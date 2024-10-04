Жесткие штрафы для любителей мусорить на улицах

В Азербайджане увеличиваются штрафы за выброс бытовых отходов вне мусорных емкостей (урн).

Это нашло отражение в предлагаемой поправке в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно действующему законодательству, за выброс бытовых отходов вне мусорных емкостей (урн) налагается штраф в размере 50 манатов.

Согласно проекту, за выброс бытовых отходов вне мусорных емкостей (урн) физических лиц будут штрафовать на 300 манатов, должностных лиц – на 1 тыс. манатов, юридических лиц – на 4 000 манатов.

Кроме того, за выброс из автомобиля любых предметов лица будут оштрафованы от 200 до 4 000 манатов.

К тому же в Азербайджане резко повышается штраф за загрязнение окружающей среды отходами табачных изделий.

Размер штрафа за загрязнение окружающей среды отходами табачных изделий повышается с 50 до 300 манатов.