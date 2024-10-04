Жесткие штрафы для любителей мусорить на улицах
В Азербайджане увеличиваются штрафы за выброс бытовых отходов вне мусорных емкостей (урн).
Это нашло отражение в предлагаемой поправке в Кодекс об административных правонарушениях.
Согласно действующему законодательству, за выброс бытовых отходов вне мусорных емкостей (урн) налагается штраф в размере 50 манатов.
Согласно проекту, за выброс бытовых отходов вне мусорных емкостей (урн) физических лиц будут штрафовать на 300 манатов, должностных лиц – на 1 тыс. манатов, юридических лиц – на 4 000 манатов.
Кроме того, за выброс из автомобиля любых предметов лица будут оштрафованы от 200 до 4 000 манатов.
К тому же в Азербайджане резко повышается штраф за загрязнение окружающей среды отходами табачных изделий.
Размер штрафа за загрязнение окружающей среды отходами табачных изделий повышается с 50 до 300 манатов.