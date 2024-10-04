Аргентина обещает отобрать у Британии Фолкленды

Министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино заявила, что страна планирует продолжать борьбу за восстановление контроля над Фолклендскими островами на фоне соглашения о передаче архипелага Чагос от Великобритании обратно Маврикию.

«Долгий конфликт между Великобританией и Маврикием наконец завершился, маврикийцам удалось вернуть архипелаг Чагос. Этот момент обозначает конец последней британской колонии в Африке. Следуя по этому новому пути, мы намерены восстановить полный контроль над нашими Мальвинскими островами. Эти острова всегда были и будут аргентинскими»,— написала она в соцсети X.