Аргентина обещает отобрать у Британии Фолкленды
Министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино заявила, что страна планирует продолжать борьбу за восстановление контроля над Фолклендскими островами на фоне соглашения о передаче архипелага Чагос от Великобритании обратно Маврикию.
«Долгий конфликт между Великобританией и Маврикием наконец завершился, маврикийцам удалось вернуть архипелаг Чагос. Этот момент обозначает конец последней британской колонии в Африке. Следуя по этому новому пути, мы намерены восстановить полный контроль над нашими Мальвинскими островами. Эти острова всегда были и будут аргентинскими»,— написала она в соцсети X.
В Аргентине Фолклендские острова называют Мальвинскими.
Фолклендские острова находятся в юго-западной части Атлантического океана. Расстояние от островов до Великобритании — более чем 12 тыс. км, до побережья Аргентины — менее 500 км. Официальный статус Британской колонии Фолкленды получили в 1843 году.
В апреле 1982 года на Фолклендских островах высадились аргентинские войска с целью вернуть их. Война продлилась почти три месяца. В столкновениях обе стороны потеряли почти 1 тыс. человек. Аргентина потерпела поражение. На референдуме в марте 2013 года 99,8% жителей островов высказались за то, чтобы территория оставалась под британским контролем. Аргентина отказалась признать результаты голосования.