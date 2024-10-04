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Без помощи США операция Израиля против ядерных объектов Ирана нереальна

Financial Times
17:54 321

Израиль вряд ли сможет самостоятельно провести успешную операцию против ядерных объектов Ирана, полагает газета Financial Times (FT), ссылаясь на мнения аналитиков.

По их словам, без содействия Вашингтона гипотетический одиночный удар Израиля по иранским ядерным объектам «был бы крайне рискованным и в лучшем случае только задержал бы реализацию программы» Тегераном. От Израиля до основных ядерных баз Ирана более тысячи миль, и чтобы добраться до них, израильским самолетам пришлось бы пересечь суверенное воздушное пространство таких государств, как Саудовская Аравия, Иордания, Ирак, Сирия и, возможно, Турция.

Кроме того, согласно отчету Исследовательской службы Конгресса (CRS) США, перелет самолетов израильских ВВС к целям и обратно потребовал бы «использования всех возможностей Израиля по дозаправке в воздухе и не оставил бы практически никакого права на ошибку». По оценке CRS, для операции понадобилось бы почти 100 самолетов.

Однако самой большой проблемой для Израиля стало бы уничтожение двух основных объектов по обогащению ядерного топлива в Иране. Предприятие в Натанзе находится глубоко под землей, а второй по величине завод в Фордо расположен под скальными породами. Для их уничтожения потребуется оружие, способное пробить несколько десятков метров скалы и железобетона.

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