USD 1.7000
EUR 1.8748
RUB 0.0180
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас
Новость дня
Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас

В Баку презентован крупный экологический проект: что реализует ASCO накануне СОР29?

Тамилла Алиева, собкор
17:54 498

Состоялась презентация проекта «ArtPlast», реализуемого ASCO под девизом «Меньше пластика, больше жизни: вместе за чистое море», являющегося частью серии «Наследие Каспия» в рамках инициативы «Год солидарности во имя зеленого мира». Презентация прошла при участии министра экологии и природных ресурсов, «назначенного президента COP29» Мухтара Бабаева, председателя правления ASCO Рауфа Валиева, председателя правления Управления Приморского Бульвара Ханлара Агаларова, а также моряков, экологов, волонтеров, представителей общественности и средств массовой информации.

Мероприятие было открыто показом видеоролика о проектах, реализуемых ASCO в сфере экологии.

В своем выступлении Мухтар Бабаев, министр экологии и природных ресурсов, назначенный президент COP29, рассказал о политике зеленого движения, реализуемой в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева. По его словам, ASCO, как международная судоходная компания, играет важную роль в этом процессе, применяя новые технологии и переходя на более чистые виды топлива.

Министр также рассказал о важности проекта «Art Plast», реализуемого ASCO на территории Управления Приморского Бульвара. По его словам, созданные в рамках проекта инсталляции раскрывают идею иного взгляда на отходы, и подобные инициативы имеют большое значение в борьбе с загрязнением окружающей среды.

Мухтар Бабаев также подчеркнул активное участие Управления Приморского Бульвара в подобных экологических проектах, а также отметил, что работа, проделанная за последнее время в Национальном парке, заслуживает восхищения.

В свою очередь в своей речи председатель правления ASCO Рауф Велиев рассказал о важности «Года солидарности во имя зеленого мира», объявленного в 2024 году в Азербайджане указом президента Ильхама Алиева и проведения мероприятия COP29 в Баку. Он также предоставил подробную информацию о работе ASCO относительно целей достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году: «Мы организовали нашу деятельность в этом направлении в соответствии с государственной политикой в области экологии, а также требованиями международных конвенций. Это сложный процесс, требующий кропотливой работы. Мы уверены, что прилагая усилия и работая сообща, мы все преодолеем».

Председатель сообщил, что каждый из граждан Азербайджана несет ответственность за борьбу с глобальным изменением климата, и как ASCO в рамках корпоративной социальной ответственности реализуются различные проекты, в том числе образовательная деятельность. Один из них проект «Art Plast», проводимый в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира!» под девизом «Меньше пластика, больше жизни: вместе за чистое море» целью которого является просветительская работа о важности сохранения окружающей среды в чистоте, а также популяризация идеи переработки отходов в полезную продукцию.

В завершение своего выступления Рауф Валиев поблагодарил всех, кто участвовал в создании проекта, а также руководство и коллектив Управления Приморского Бульвара за поддержку и создание условий для размещения инсталляций.

Мероприятие было продолжено показом видеоролика об акции по очистке территории судоремонтного завода «Биби-Эйбат» «Морскими волонтерами», созданными на базе Морского колледжа ASCO, судна-музея «Сураханы» и Общественного объединения «Молодые волонтеры» совместно с «Эко волонтерами» Министерства экологии и природных ресурсов в рамках проекта «Art Plast», а также видео о процессе подготовки инсталляций.

Также на мероприятии были вручены «Сертификаты Признательности» сотрудникам, внесшим значительный вклад в реализацию проекта.

Далее гости ознакомились со следующими инсталляциями – 5-метровая рыба, выполненная из металла, пластика и других бытовых отходов, инсталляции чайки, тюленя и морского конька высотой более 2 метров каждая, картой мира длиной 4 метра, созданной из пластиковых бутылок, и клумбами, изготовленными из лодок, с законченным сроком службы.

Гостей проинформировали, что эти инсталляции эко-искусства, созданные благодаря упорному труду группы сотрудников судоремонтно-строительного завода «Зых» и судоремонтного завода «Биби - Эйбат» ASCO, подчеркивают важность сохранения окружающей среды в чистоте. Они также обращают внимание на опасность пластикового загрязнения для экосистемы и демонстрируют возможность превращения отходов в полезные продукты, включая создание произведений искусства, тем самым акцентируя внимание на важности защиты морской жизни. Уникальная инсталляция в виде окуня также будет доступна жителям города и туристам для утилизации пластиковых отходов. Собранные отходы будут регулярно отправляться на переработку.

Позже гости выбросили собранный волонтерами пластиковый мусор в инсталляцию в виде рыбы. 

В завершении гости ознакомились с выставочными залами судна-музея «Сураханы».

Отметим, что в рамках мероприятия на судне-музее «Сураханы» был объявлен «День открытых дверей», в ходе которого для посетителей был проведен специальный мастер-класс по переработке отходов. Также, гостям была продемонстрирована увлекательная музыкальная программа.

Война Ирана с Израилем на две недели
Война Ирана с Израилем на две недели третья мировая
17:13 2508
Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас
Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас добавлено фото; обновлено 14:07
14:07 10273
Жесткие штрафы для любителей мусорить на улицах
Жесткие штрафы для любителей мусорить на улицах
17:25 1900
АЖД: новые скорости в грузоперевозках!
АЖД: новые скорости в грузоперевозках! локомотив не ждет
16:58 1084
Хаменеи – ХАМАС и «Хезболле»: Вы держитесь там
Хаменеи – ХАМАС и «Хезболле»: Вы держитесь там видео; обновлено 13:36
13:36 5059
Алиев: Как только американцы сбежали из Афганистана…
Алиев: Как только американцы сбежали из Афганистана…
13:53 6623
«Капитолий захвачен. Вице-президент в опасности»
«Капитолий захвачен. Вице-президент в опасности» наша корреспонденция
12:52 7727
Российская армия выдыхается из-за гигантских потерь
Российская армия выдыхается из-за гигантских потерь ISW
15:33 4126
Израиль может нанести удар по порту Бендер-Аббас
Израиль может нанести удар по порту Бендер-Аббас аналитик Алиреза Ардебили комментирует для haqqin.az; все еще актуально
11:54 4643
Лукашенко пообещал восстанавливать Украину после войны
Лукашенко пообещал восстанавливать Украину после войны обновлено 15:41
15:41 2263
Израиль не откажется от своих планов
Израиль не откажется от своих планов видео; обновлено 15:30
15:30 6420

ЭТО ВАЖНО

Война Ирана с Израилем на две недели
Война Ирана с Израилем на две недели третья мировая
17:13 2508
Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас
Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас добавлено фото; обновлено 14:07
14:07 10273
Жесткие штрафы для любителей мусорить на улицах
Жесткие штрафы для любителей мусорить на улицах
17:25 1900
АЖД: новые скорости в грузоперевозках!
АЖД: новые скорости в грузоперевозках! локомотив не ждет
16:58 1084
Хаменеи – ХАМАС и «Хезболле»: Вы держитесь там
Хаменеи – ХАМАС и «Хезболле»: Вы держитесь там видео; обновлено 13:36
13:36 5059
Алиев: Как только американцы сбежали из Афганистана…
Алиев: Как только американцы сбежали из Афганистана…
13:53 6623
«Капитолий захвачен. Вице-президент в опасности»
«Капитолий захвачен. Вице-президент в опасности» наша корреспонденция
12:52 7727
Российская армия выдыхается из-за гигантских потерь
Российская армия выдыхается из-за гигантских потерь ISW
15:33 4126
Израиль может нанести удар по порту Бендер-Аббас
Израиль может нанести удар по порту Бендер-Аббас аналитик Алиреза Ардебили комментирует для haqqin.az; все еще актуально
11:54 4643
Лукашенко пообещал восстанавливать Украину после войны
Лукашенко пообещал восстанавливать Украину после войны обновлено 15:41
15:41 2263
Израиль не откажется от своих планов
Израиль не откажется от своих планов видео; обновлено 15:30
15:30 6420
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться