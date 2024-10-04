В Баку презентован крупный экологический проект: что реализует ASCO накануне СОР29?

Состоялась презентация проекта «ArtPlast», реализуемого ASCO под девизом «Меньше пластика, больше жизни: вместе за чистое море», являющегося частью серии «Наследие Каспия» в рамках инициативы «Год солидарности во имя зеленого мира». Презентация прошла при участии министра экологии и природных ресурсов, «назначенного президента COP29» Мухтара Бабаева, председателя правления ASCO Рауфа Валиева, председателя правления Управления Приморского Бульвара Ханлара Агаларова, а также моряков, экологов, волонтеров, представителей общественности и средств массовой информации. Мероприятие было открыто показом видеоролика о проектах, реализуемых ASCO в сфере экологии.

В своем выступлении Мухтар Бабаев, министр экологии и природных ресурсов, назначенный президент COP29, рассказал о политике зеленого движения, реализуемой в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева. По его словам, ASCO, как международная судоходная компания, играет важную роль в этом процессе, применяя новые технологии и переходя на более чистые виды топлива. Министр также рассказал о важности проекта «Art Plast», реализуемого ASCO на территории Управления Приморского Бульвара. По его словам, созданные в рамках проекта инсталляции раскрывают идею иного взгляда на отходы, и подобные инициативы имеют большое значение в борьбе с загрязнением окружающей среды. Мухтар Бабаев также подчеркнул активное участие Управления Приморского Бульвара в подобных экологических проектах, а также отметил, что работа, проделанная за последнее время в Национальном парке, заслуживает восхищения. В свою очередь в своей речи председатель правления ASCO Рауф Велиев рассказал о важности «Года солидарности во имя зеленого мира», объявленного в 2024 году в Азербайджане указом президента Ильхама Алиева и проведения мероприятия COP29 в Баку. Он также предоставил подробную информацию о работе ASCO относительно целей достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году: «Мы организовали нашу деятельность в этом направлении в соответствии с государственной политикой в области экологии, а также требованиями международных конвенций. Это сложный процесс, требующий кропотливой работы. Мы уверены, что прилагая усилия и работая сообща, мы все преодолеем».

Председатель сообщил, что каждый из граждан Азербайджана несет ответственность за борьбу с глобальным изменением климата, и как ASCO в рамках корпоративной социальной ответственности реализуются различные проекты, в том числе образовательная деятельность. Один из них проект «Art Plast», проводимый в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира!» под девизом «Меньше пластика, больше жизни: вместе за чистое море» целью которого является просветительская работа о важности сохранения окружающей среды в чистоте, а также популяризация идеи переработки отходов в полезную продукцию. В завершение своего выступления Рауф Валиев поблагодарил всех, кто участвовал в создании проекта, а также руководство и коллектив Управления Приморского Бульвара за поддержку и создание условий для размещения инсталляций. Мероприятие было продолжено показом видеоролика об акции по очистке территории судоремонтного завода «Биби-Эйбат» «Морскими волонтерами», созданными на базе Морского колледжа ASCO, судна-музея «Сураханы» и Общественного объединения «Молодые волонтеры» совместно с «Эко волонтерами» Министерства экологии и природных ресурсов в рамках проекта «Art Plast», а также видео о процессе подготовки инсталляций. Также на мероприятии были вручены «Сертификаты Признательности» сотрудникам, внесшим значительный вклад в реализацию проекта.