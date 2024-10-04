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Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас
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Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас

В случае победы Трампа саудиты могут признать Израиль

утверждает Reuters
18:02 364

Власти Саудовской Аравии могут пойти на установление дипломатических отношений с Израилем в случае победы на президентских выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники утверждает Reuters.

По данным агентства, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд может поддержать сделку с Израилем, если она будет заключена при посредничестве Трампа. При этом, по информации агентства, в переговорах с саудовским руководством будет принимать участие зять экс-президента США Джаред Кушнер, который якобы продолжил поддерживать контакты с Мухаммедом бен Салманом по этому вопросу даже после поражения Трампа на выборах 2020 года.

По утверждению источников Reuters, прогресс в нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем будет достигнут, даже если предвыборная гонка в США завершится победой кандидата от демократов Камалы Харрис. Но в таком случае для заключения сделки с Израилем может потребоваться больше времени, полагают собеседники агентства.

Саудовская Аравия и Израиль долгое время предпринимают усилия для нормализации отношений. Однако этот процесс был приостановлен после обострения обстановки на Ближнем Востоке в прошлом году. В сентябре 2024 года Мухаммед бен Сальман, как передает Reuters, заявил, что его страна не признает Израиль без создания независимого палестинского государства.

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