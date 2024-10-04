Лукашенко сообщил о беспилотниках во время его полета над Беларусью

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с жителями агрогородка Парохонск рассказал, как во время его полета над страной были замечены беспилотники, передает БЕЛТА.

Накануне визита Александра Лукашенко в Пинский район в СМИ появилась информация, что одновременно с вертолетом главы государства в воздушном пространстве Беларуси были замечены два беспилотника.

«Чтобы отмести всякие инсинуации по поводу моего вертолета, дронов и прочего: это не мои проблемы, это проблемы Службы безопасности. Пусть они смотрят, где дроны летают, и куда вертолету президента лететь. Я действительно к этому так отношусь", - подчеркнул Лукашенко.

«Смотрю, летели они очень низко, необычно низко. Наверное, чтобы электронными средствами с Украины было не видно. Конечно, они вертолет видят: он же большой, это не беспилотник. Нормально прилетели. Поэтому я тут особо не парюсь, как в народе говорят, по этому поводу. И потом, знаете: сбить вертолет президента - это война, которая украинцам не нужна. Поэтому я не думаю, что в Украине те, кто принимает решения, озабочены этой проблемой. Хотя, конечно, что тут говорить, это неприятно», - признался президент.