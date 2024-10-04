Для Израиля Россия – противник, то есть союзник Ирана

«Ливан запросил у России дипломатическую помощь в решении конфликта на Ближнем Востоке, Москва уже совершает много звонков по миру», — сообщил посол Ливана в РФ Шауки Бу Нассар. Хоть тушкой, хоть чучелком – любыми способами Кремль пытается втиснуться в любую ситуацию, которая привлекает мировое внимание и не касается Украины. Предложение себя в качестве посредника – это теперь новая фишка Лаврова, которую он продвигает с назойливостью. Натыкаясь на отказы, – Кремль ни капли не смущается и вновь пускается в поиск. Ведь для него результат – ничто, а движение – все. Надежда умирает последней, вдруг да кто-нибудь согласится – и тогда стены Кремля и здания российского МИД сотрясет крик ликования: «Смотрите! Нас ценят! Просят помочь!».

На днях родилась микросенсация: дескать, в Израиле «обсуждается» возможность Нетаньяху срочно позвонить Путину. И тамошний премьер собирается просить российского президента «повлиять» на Иран, чтобы тот не нападал на Израиль. Правда, прожила она всего несколько часов, поскольку в тот же день пресс-секретарь президента России несколько туманно сообщил, что «таких планов пока нет». Теперь эту сенсацию стараются реанимировать представители ставшим несостоятельным государством Ливана, стремясь показать, что на их стороне влиятельный игрок, который порешает их проблемы, предпосылки к которым, замечу, Бейрут самостоятельно, вопреки многочисленным предупреждениям накапливал годами. А сейчас – помогите, кто может и чем может. Кстати, Москва в этом отношении, «чем может», является для Бейрута не самым удачным адресом просьб о помощи. Точнее говоря – совсем бесполезным адресом, поскольку может она в этом немногим больше, чем ничего. Единственное, что могут ожидать от нее ливанские власти, – пара гневных заявлений с осуждением «израильской агрессии» и «варварских бомбардировок, в ходе которых страдают мирные жители».

Что на фоне российских действий в Украине выглядит достаточно смешно. А кроме того, Кремль уже выбрал в этой ситуации свою сторону, сторону Ирана, и потому никак не может претендовать на роль посредника в ирано-израильском конфликте, первой жертвой которого стал Ливан. Во всяком случае, любые телодвижения Москвы в этом направлении израильтяне категорически отвергнут, поскольку для них Кремль – это союзник Тегерана. Что доказывают вчерашние точечные удары израильских ВВС по российской авиабазе Хмеймим, откуда Москва осуществляет поставки оружия иранским прокси. Так что для Израиля здесь все понятно, и никаких иллюзий в отношении российской позиции в нынешнем конфликте на Ближнем Востоке они не испытывают. Нужно заметить, что еще с начала вторжения ХАМАС в Израиль специалисты предупреждали Москву о том, что ей необходимо, как минимум, дистанцироваться от ХАМАС. Или – сохранять нейтралитет и максимальную сдержанность в официальных оценках происходящего. Тогда бы хоть поле для дипломатического маневра оставалось.