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Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас
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Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас

Трамп пугает американцев адом

18:23 1143

Если президентом США будет избрана Камала Харрис, следующих выборов может уже не быть, заявил кандидат-республиканец Дональд Трамп на сборе пожертвований в штате Колорадо, передает The Guardian.

«Мы должны победить, а если мы не победим, то эта страна отправится в ад», — предрекает политик.

Трамп также пошутил о покушении на себя, которое произошло в июле, тогда погиб один из зрителей, еще двое получили ранения, а сам республиканец отделался касательным попаданием пули в ухо. Как рассказал политик, вдове погибшего зрителя вручили чек на миллионы долларов в качестве помощи, а она призналась, что предпочла бы получить своего мужа обратно, а не деньги. «Я знаю, что некоторые женщины в этом зале такого бы не сказали», — пошутил Трамп под смех аудитории.

Харрис немного опережает Трампа с результатом 48,4 против 45,9%, следует из усредненных результатов опросов. Более того, демократка лидирует в пяти колеблющихся штатах, которые, скорее всего, решат исход выборов: Мичиган, Пенсильвания, Висконсин, Невада, Аризона. В шестом колеблющемся штате, Джорджии, первенство за Трампом, в седьмом, Северной Каролине, оба кандидата равны. Выборы пройдут 5 ноября.

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