Макрон уговаривает Пашиняна подписать мир с Азербайджаном

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне в Елисейском дворце во время переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил с ним необходимость достижения мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца.

Сообщается, что Макрон призвал к подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном «как можно скорее», «в интересах всех народов региона».