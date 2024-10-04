Макрон уговаривает Пашиняна подписать мир с Азербайджаном
18:40 3677
Президент Франции Эммануэль Макрон накануне в Елисейском дворце во время переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил с ним необходимость достижения мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца.
Сообщается, что Макрон призвал к подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном «как можно скорее», «в интересах всех народов региона».
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