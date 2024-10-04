Али Асадов увидел «Истису» в Минске

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Азербайджана, главы правительств были проинформированы о деятельности Торгового дома Азербайджана, ознакомились с различными видами продукции, которая производится азербайджанскими компаниями и поставляется на белорусский рынок.

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в сопровождении белорусского коллеги Романа Головченко 4 октября посетил Торговый дом Азербайджана в Минске.

Затем при участии премьер-министров Азербайджана и Беларуси Али Асадова и Романа Головченко в Торговом доме Азербайджана состоялась презентация кельбаджарской минеральной воды «Истису».

В рамках мероприятия был подписан протокол о намерениях по налаживанию сотрудничества между Кельбаджарским заводом минеральных вод «Истису» и ООО «Торговый дом Азербайджана» в Республике Беларусь. Основная цель – обеспечение продвижения и реализации продукции завода минеральных вод «Истису» на территории Беларуси.

ООО «Торговый дом Азербайджана» окажет помощь в области позиционирования продукции на рынке, маркетинговой деятельности, а также в сфере соответствия правовым требованиям Беларуси.