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Израиль занимает шиитские деревни

обновлено
19:29 1649

В пятницу, 4 октября, на четвертый день военной операции израильская армия начала получать оперативный контроль над шиитскими деревнями на юге Ливана.

Об этом сообщает израильское издание «Кан-11″ со ссылкой на источники в военном командовании.

Как отмечает агентство, деревни стоят пустыми и заброшенными. Из шиитских деревень к югу и к северу от реки Литани было эвакуировано 600 тысяч жителей.

В ЦАХАЛе заявляют, что возможности управления своими силами у «Хезболлы» вблизи границы подорваны. Боевики действуют в основном в формате отдельных отрядов, но отряды стараются прикрывать друг друга. ЦАХАЛ выявляет обнаруженные в деревнях тоннели и места для засад.

* * *

Армия Израиля заявила о ликвидации 250 боевиков "Хезболла" в ходе операций на юге Ливана. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

"За четыре дня точных наземных операций уничтожены 250 террористов "Хезболла", в том числе 21 командир", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

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