Правительственный кризис во Франции

Первый вотум недоверия новому французскому правительству Мишеля Барнье заявлен в Национальном собрании Франции и ожидается 8 октября, передает BFMTV.

"Существование этого правительства по его составу и направлениям деятельности является отрицанием результатов последних законодательных выборов", - цитирует телеканал документ инициаторов вотума.

BFMTV отмечает, что этот демарш левой коалиции "Новый народный фронт" (NFP), под которым подписались 192 депутата нижней палаты французского парламента, предпринят спустя три дня после выступления Барнье в Национальном собрании с докладом о политике правительства. Канал указывает на слабые шансы успеха этой инициативы.