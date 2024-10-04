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Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас
Новость дня
Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас

Иран просит Россию о помощи: дайте спутниковую разведку

20:00 1058

На фоне обострения конфликта Иран направил запрос России о помощи в предоставлении спутниковой разведки для подготовки к возможному израильскому удару.

Об этом сообщает The New York Times.

По информации американских журналистов, Тегеран и Вашингтон также обменялись сообщениями через посредника. Иранская сторона при этом заявила, что считает любую страну, оказавшую помощь Израилю в нападении на Иран, "соучастником и законной целью".

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