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Замминистра Фариз Рзаев за наукой и образованием в Туркменистан

20:11 443

Азербайджан и Туркменистан имеют все возможности для развития экономического потенциала.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев на праздновании Дня независимости Туркменистана.

"Существует большой потенциал для расширения экономических связей между Азербайджаном и Туркменистаном. В этой связи я хотел бы особо отметить деятельность Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической и гуманитарной сферах», - добавил дипломат.

Он отметил наличие широких возможностей для сотрудничества в гуманитарной, культурной, научной и образовательной сферах между Азербайджаном и Туркменистаном.

«Я уверен, что партнерство и взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Туркменистаном будут развиваться и расширяться еще больше во имя благополучия наших государств и народов», - сказал Ф.Рзаев.

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