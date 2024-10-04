Замминистра Фариз Рзаев за наукой и образованием в Туркменистан

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев на праздновании Дня независимости Туркменистана.

Азербайджан и Туркменистан имеют все возможности для развития экономического потенциала.

"Существует большой потенциал для расширения экономических связей между Азербайджаном и Туркменистаном. В этой связи я хотел бы особо отметить деятельность Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической и гуманитарной сферах», - добавил дипломат.

Он отметил наличие широких возможностей для сотрудничества в гуманитарной, культурной, научной и образовательной сферах между Азербайджаном и Туркменистаном.

«Я уверен, что партнерство и взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Туркменистаном будут развиваться и расширяться еще больше во имя благополучия наших государств и народов», - сказал Ф.Рзаев.