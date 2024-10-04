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Накануне СОР29: в БГУ обсуждают научные аспекты изменения климата

Тамилла Алиева, собкор
20:16 266

В рамках Бакинской климатической недели проходит научная конференция на тему «Ускорение исследований и сотрудничества для климатической деятельности», организованная Бакинским государственным университетом (БГУ).

Как сообщает haqqin.az, основные темы конференции посвящены научным и практическим аспектам изменения климата. На конференции будут обсуждать важность эмпирических данных, искусственного интеллекта и аналитических инструментов в сфере климатических действий, влияние изменения климата на управление трансграничными водными ресурсами, новые подходы и механизмы международного сотрудничества в этом направлении, а также синергия совместных инициатив, глобальное и региональное сотрудничество.

Обработка эмпирических данных и аналитические инструменты играют ключевую роль в более точном и быстром прогнозировании изменений климата, а также в эффективной реализации климатической политики.

На конференции будет широко обсуждаться прогнозирование изменения климата и использование технологий искусственного интеллекта в борьбе с ним. Будут обсуждаться применения искусственного интеллекта в моделировании климата, аналитической обработке больших наборов данных и способах принятия оптимальных решений на основе данных в реальном времени. Эта тема также важна с точки зрения ускорения действий по борьбе с изменением климата в глобальном масштабе.

Изменение климата оказывает серьезное воздействие, особенно на управление водными ресурсами. Изменения климата могут изменить количество и качество водных ресурсов и создать проблемы в межрегиональном и межстрановом водораспределении. На конференции будут обсуждаться новые подходы и механизмы сотрудничества в управлении трансграничными водными ресурсами. Региональное сотрудничество важно для решения этой проблемы, и особое внимание будет обращено на защиту водных ресурсов на глобальном уровне и их справедливое распределение. Будут выдвинуты практические предложения по более справедливому и экологически устойчивому управлению распределением водных ресурсов между соседними странами.

В центре обсуждений будет также международное сотрудничество в борьбе с изменением климата. Поскольку изменение климата является глобальной проблемой, оно требует скоординированных действий между странами. На конференции обсудят, как совместные инициативы могут создать более эффективную синергию, пути создания глобальных и региональных механизмов сотрудничества в этом направлении.

В частности, основными направлениями данной темы станут реализация договоренностей, достигнутых в рамках Рамочной конвенции ООН по изменению климата, более эффективная реализация национальных климатических планов стран и продвижение общих климатических целей.

Правильный сбор, анализ и использование эмпирических данных играют важную роль в борьбе с изменением климата. На конференции обсудят, как эффективно собирать и распространять эту информацию.

При этом инновационные технологии и решения в области борьбы с изменением климата, включая технологии улавливания и хранения углерода, применение возобновляемых источников энергии, инновации в области энергоэффективности и сокращения отходов, станут одной из важных тем обсуждения на конференции. Изменение климата сильно влияет не только на экологические, но и на социально-экономические системы. На конференции будет обсуждаться влияние этих воздействий на региональный и глобальный экономический рост, бедность, миграционные потоки, продовольственную безопасность и рабочие места.

Предметом обсуждения станут экономические и правовые меры, которые будут приняты государствами в сфере борьбы с изменением климата, конкретные шаги, связанные с формулированием и реализацией политики.

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