Накануне СОР29: в БГУ обсуждают научные аспекты изменения климата

В рамках Бакинской климатической недели проходит научная конференция на тему «Ускорение исследований и сотрудничества для климатической деятельности», организованная Бакинским государственным университетом (БГУ). Как сообщает haqqin.az, основные темы конференции посвящены научным и практическим аспектам изменения климата. На конференции будут обсуждать важность эмпирических данных, искусственного интеллекта и аналитических инструментов в сфере климатических действий, влияние изменения климата на управление трансграничными водными ресурсами, новые подходы и механизмы международного сотрудничества в этом направлении, а также синергия совместных инициатив, глобальное и региональное сотрудничество. Обработка эмпирических данных и аналитические инструменты играют ключевую роль в более точном и быстром прогнозировании изменений климата, а также в эффективной реализации климатической политики.

На конференции будет широко обсуждаться прогнозирование изменения климата и использование технологий искусственного интеллекта в борьбе с ним. Будут обсуждаться применения искусственного интеллекта в моделировании климата, аналитической обработке больших наборов данных и способах принятия оптимальных решений на основе данных в реальном времени. Эта тема также важна с точки зрения ускорения действий по борьбе с изменением климата в глобальном масштабе. Изменение климата оказывает серьезное воздействие, особенно на управление водными ресурсами. Изменения климата могут изменить количество и качество водных ресурсов и создать проблемы в межрегиональном и межстрановом водораспределении. На конференции будут обсуждаться новые подходы и механизмы сотрудничества в управлении трансграничными водными ресурсами. Региональное сотрудничество важно для решения этой проблемы, и особое внимание будет обращено на защиту водных ресурсов на глобальном уровне и их справедливое распределение. Будут выдвинуты практические предложения по более справедливому и экологически устойчивому управлению распределением водных ресурсов между соседними странами. В центре обсуждений будет также международное сотрудничество в борьбе с изменением климата. Поскольку изменение климата является глобальной проблемой, оно требует скоординированных действий между странами. На конференции обсудят, как совместные инициативы могут создать более эффективную синергию, пути создания глобальных и региональных механизмов сотрудничества в этом направлении.