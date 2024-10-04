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«Нефтчи»: казалось, это дно, но снизу постучали...

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Эльмир Алиев, отдел спорта
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Сегодня стартовал 9-й тур в азербайджанской футбольной Премьер-лиге.

В Товузе гянджинский «Кяпяз» принимал «Нефтчи». Перед этим матчем обе команды не имели на своем счету ни одной победы. При этом у гянджинцев вообще не было очков. И именно в сегодняшнем матче они их набрали. «Кяпяз» победил со счетом 4:3.

«Нефтчи» вел по ходу матча 1:0, а затем 2:1, но номинальные хозяева смогли переломить игру, забив три гола за 16 минут. Бакинцы лишь сумели отыграть один мяч. На фоне ужасной игры всей команды особо выделился голкипер «Нефтчи» и сборной Азербайджана Рза Джафаров, подаривший сопернику первый гол и неудачно игравший в остальных эпизодах с пропущенными мячами.

Итак, абсолютный аутсайдер чемпионата, располагавшийся на самом дне турнирной таблицы «Кяпяз» смог обыграть «Нефтчи». А команда Романа Григорчука продолжает опускаться все ниже и ниже, даже тогда, когда кажется, что ниже уже некуда.

После матча украинский специалист заявил, что болельщики «Нефтчи» скандировали в его адрес нелицеприятные слова. «Но я их понимаю и благодарю за терпение», - сказал Григорчук.

Завтра состоятся еще два матча 9-го тура: «Сабаил» - «Шамахы» (17:00) и «Сабах» - «Араз-Нахчыван» (19:30). Тур завершится в воскресенье матчами «Туран-Товуз» - «Зиря» (17:45) и «Сумгаит» - «Карабах» (20:00).

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