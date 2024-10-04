Сенсационные заявления главы ФСБ: НАТО хочет войти на Южный Кавказ?

На состоявшемся в Астане заседании руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ директор ФСБ России Александр Бортников сделал ряд сенсационных заявлений, касающихся региона Южного Кавказа. Так, по его словам, Запад планирует «под предлогом урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном разместить в Закавказье контингент НАТО». «Запад пытается возглавить процесс азербайджано-армянского урегулирования и добиться размещения в регионе собственного «миротворческого» контингента — де-юре под эгидой ООН, а де-факто НАТОвской», - подчеркнул директор ФСБ, добавив, что предпосылкой для размещения войск НАТО является появление в Армении мониторинговой миссии Европейского Союза. Бортников также заявил, что Запад принуждает Армению выйти из ОДКБ.

«В обмен на льготные поставки вооружений и гарантии безопасности, Запад добивается от армянского правительства выхода из ОДКБ, что поставит Ереван в еще большую зависимость от Североатлантического альянса в вопросах его дальнейших отношений с Баку», - отметил Бортников. Склонение Еревана к затягиванию переговоров с Баку является, по словам директора ФСБ России, попыткой Запада возглавить процесс урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. «Закрепление НАТО в Закавказье не будет содействовать стабильности в регионе, учитывая весь предыдущий опыт посредничества Североатлантического альянса в разных регионах мира» - подчеркнул он. Отметим, что российские официальные лица далеко не впервые говорят о планах НАТО использовать армяно-азербайджанское урегулирование для размещения в регионе Южного Кавказа своего военного контингента. В марте 2024 года, во время визита в регион Южного Кавказа генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга (он покинул этот пост несколько дней назад, - прим. ред.), начавшегося с Азербайджана, из Москвы раздавались заявления, что альянс, якобы, готовится открыть против России второй фронт.

На самом деле, учитывая, что Азербайджан и Грузия имеют долгую историю тесного сотрудничества с НАТО, визит генсека Североатлантического альянса в Баку и Тбилиси не должен был особо удивлять Москву. А вот переговоры Столтенберга в Армении, формально являющейся союзницей России (двусторонний военный стратегический союзный договор между Россией и Арменией никто не отменял – ред.), и пока не вышедшей из ОДКБ, напрягли Москву по-настоящему. Причем по очевидным причинам - визит генсека НАТО в Ереван был не только первым с 2009 году, но и произошел сразу после заявления Никола Пашиняна о намерении Армении выйти из ОДКБ. Не секрет, что после 44-дневной войны в Карабахе Армения детально изучает возможности для укрепления своей политики в области обороны и безопасности путем более тесного сотрудничества с НАТО, включающего адаптацию к стандартам альянса в военном образовании, участие в учениях НАТО, совместную разведывательную деятельность, а также модернизацию своей системы ПВО с помощью технологий и программ стран-членов Североатлантического альянса. В этом контексте встречи Столтенберга с премьер-министром Армении Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном стали для Кремля тревожным сигналом. Особенно, на фоне охлаждения отношений Еревана с ОДКБ и укрепления связей Армении с Европейским Союзом, включая приглашение наблюдательной миссии ЕС, обсуждения вывода российских пограничников из аэропорта Звартноц, а также отказа Армении от использования российской платежной системы «Мир». Данный шаг можно расценить, как стремление Армении диверсифицировать внешние связи и укрепить оборонные способности на фоне геополитической напряженности в регионе, а также как попытку сократить степень зависимость от России в вопросах безопасности. Однако в Москве сочли, что сближение Еревана с Западом, в том числе, укрепление сотрудничества Армении с НАТО, размещение наблюдательной миссии ЕС в регионе, замораживание деятельности в ОДКБ и т. д. — это не просто диверсификация внешней политики, а часть западной стратегии, направленной на последовательное вытеснение России из региона Южного Кавказа.

В этом контексте выступление директора ФСБ в Астане, основанное на оперативных данных, в полной мере отражает позицию Москвы по курсу Армении на сближение с Западом. Вскоре после заявления Бортникова стало известно, что 3 октября в Ереване побывала делегация высокопоставленных представителей Североатлантического альянса, возглавляемая начальником Международного военного штаба НАТО, генерал-лейтенантом Янушем Адамчиком. В пресс-релизе Министерства обороны Армении указано, что делегация провела переговоры с первым заместителем министра обороны Армении и начальником Генерального штаба Эдвардом Асряном, а также с начальником управления оборонной политики и международного сотрудничества оборонного ведомства Левоном Айвазяном. На встречах обсуждался широкий круг вопросов, в частности, текущий ход сотрудничества Армении с НАТО, а также возможности его дальнейшего развития. Армянская сторона представила ход реформ своих Вооруженных сил. Обсуждались также вопросы региональной безопасности, после чего стороны обменялись мнениями по международным военно-политическим событиям.

Этот визит в очередной раз подтверждает, что у Москвы есть основания для беспокойства в связи с курсом Армении на сближение с Западом, в том числе, на углубление сотрудничества с НАТО. В то же время важно отметить, что информация главы ФСБ России о том, что альянс планирует разместить свой военный контингент в Южном Кавказе, в частности, между Азербайджаном и Арменией, под эгидой «голубых касок» ООН, прозвучала впервые. Насколько это реально? Действительно ли на Западе ведутся обсуждения по поводу интервенции НАТО в регион под мандатом ООН? В тексте мирного соглашения, обсуждавшегося в последние два года между Азербайджаном и Арменией на площадках Вашингтона и Брюсселя, нет никаких пунктов о размещении международного миротворческого контингента на границе двух стран. И хотя полный текст этого документа официально не опубликован, известно, что ни на одном этапе переговоров информация о присутствии в регионе международных миротворцев не звучала. Да и не могла, учитывая, что Азербайджан негативно относится к участию третьих сторон в качестве посредников в урегулировании отношений с Арменией. Следует понимать, что официальный Баку в принципе никогда бы не допустил обсуждения темы размещения на Южном Кавказе миротворцев, особенно западных.