Сенсационные заявления главы ФСБ: НАТО хочет войти на Южный Кавказ?
На состоявшемся в Астане заседании руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ директор ФСБ России Александр Бортников сделал ряд сенсационных заявлений, касающихся региона Южного Кавказа.
Так, по его словам, Запад планирует «под предлогом урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном разместить в Закавказье контингент НАТО».
«Запад пытается возглавить процесс азербайджано-армянского урегулирования и добиться размещения в регионе собственного «миротворческого» контингента — де-юре под эгидой ООН, а де-факто НАТОвской», - подчеркнул директор ФСБ, добавив, что предпосылкой для размещения войск НАТО является появление в Армении мониторинговой миссии Европейского Союза.
Бортников также заявил, что Запад принуждает Армению выйти из ОДКБ.
«В обмен на льготные поставки вооружений и гарантии безопасности, Запад добивается от армянского правительства выхода из ОДКБ, что поставит Ереван в еще большую зависимость от Североатлантического альянса в вопросах его дальнейших отношений с Баку», - отметил Бортников.
Склонение Еревана к затягиванию переговоров с Баку является, по словам директора ФСБ России, попыткой Запада возглавить процесс урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном.
«Закрепление НАТО в Закавказье не будет содействовать стабильности в регионе, учитывая весь предыдущий опыт посредничества Североатлантического альянса в разных регионах мира» - подчеркнул он.
Отметим, что российские официальные лица далеко не впервые говорят о планах НАТО использовать армяно-азербайджанское урегулирование для размещения в регионе Южного Кавказа своего военного контингента.
В марте 2024 года, во время визита в регион Южного Кавказа генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга (он покинул этот пост несколько дней назад, - прим. ред.), начавшегося с Азербайджана, из Москвы раздавались заявления, что альянс, якобы, готовится открыть против России второй фронт.
На самом деле, учитывая, что Азербайджан и Грузия имеют долгую историю тесного сотрудничества с НАТО, визит генсека Североатлантического альянса в Баку и Тбилиси не должен был особо удивлять Москву. А вот переговоры Столтенберга в Армении, формально являющейся союзницей России (двусторонний военный стратегический союзный договор между Россией и Арменией никто не отменял – ред.), и пока не вышедшей из ОДКБ, напрягли Москву по-настоящему. Причем по очевидным причинам - визит генсека НАТО в Ереван был не только первым с 2009 году, но и произошел сразу после заявления Никола Пашиняна о намерении Армении выйти из ОДКБ.
Не секрет, что после 44-дневной войны в Карабахе Армения детально изучает возможности для укрепления своей политики в области обороны и безопасности путем более тесного сотрудничества с НАТО, включающего адаптацию к стандартам альянса в военном образовании, участие в учениях НАТО, совместную разведывательную деятельность, а также модернизацию своей системы ПВО с помощью технологий и программ стран-членов Североатлантического альянса.
В этом контексте встречи Столтенберга с премьер-министром Армении Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном стали для Кремля тревожным сигналом. Особенно, на фоне охлаждения отношений Еревана с ОДКБ и укрепления связей Армении с Европейским Союзом, включая приглашение наблюдательной миссии ЕС, обсуждения вывода российских пограничников из аэропорта Звартноц, а также отказа Армении от использования российской платежной системы «Мир».
Данный шаг можно расценить, как стремление Армении диверсифицировать внешние связи и укрепить оборонные способности на фоне геополитической напряженности в регионе, а также как попытку сократить степень зависимость от России в вопросах безопасности.
Однако в Москве сочли, что сближение Еревана с Западом, в том числе, укрепление сотрудничества Армении с НАТО, размещение наблюдательной миссии ЕС в регионе, замораживание деятельности в ОДКБ и т. д. — это не просто диверсификация внешней политики, а часть западной стратегии, направленной на последовательное вытеснение России из региона Южного Кавказа.
В этом контексте выступление директора ФСБ в Астане, основанное на оперативных данных, в полной мере отражает позицию Москвы по курсу Армении на сближение с Западом.
Вскоре после заявления Бортникова стало известно, что 3 октября в Ереване побывала делегация высокопоставленных представителей Североатлантического альянса, возглавляемая начальником Международного военного штаба НАТО, генерал-лейтенантом Янушем Адамчиком.
В пресс-релизе Министерства обороны Армении указано, что делегация провела переговоры с первым заместителем министра обороны Армении и начальником Генерального штаба Эдвардом Асряном, а также с начальником управления оборонной политики и международного сотрудничества оборонного ведомства Левоном Айвазяном.
На встречах обсуждался широкий круг вопросов, в частности, текущий ход сотрудничества Армении с НАТО, а также возможности его дальнейшего развития. Армянская сторона представила ход реформ своих Вооруженных сил. Обсуждались также вопросы региональной безопасности, после чего стороны обменялись мнениями по международным военно-политическим событиям.
Этот визит в очередной раз подтверждает, что у Москвы есть основания для беспокойства в связи с курсом Армении на сближение с Западом, в том числе, на углубление сотрудничества с НАТО. В то же время важно отметить, что информация главы ФСБ России о том, что альянс планирует разместить свой военный контингент в Южном Кавказе, в частности, между Азербайджаном и Арменией, под эгидой «голубых касок» ООН, прозвучала впервые.
Насколько это реально?
Действительно ли на Западе ведутся обсуждения по поводу интервенции НАТО в регион под мандатом ООН?
В тексте мирного соглашения, обсуждавшегося в последние два года между Азербайджаном и Арменией на площадках Вашингтона и Брюсселя, нет никаких пунктов о размещении международного миротворческого контингента на границе двух стран. И хотя полный текст этого документа официально не опубликован, известно, что ни на одном этапе переговоров информация о присутствии в регионе международных миротворцев не звучала. Да и не могла, учитывая, что Азербайджан негативно относится к участию третьих сторон в качестве посредников в урегулировании отношений с Арменией.
Следует понимать, что официальный Баку в принципе никогда бы не допустил обсуждения темы размещения на Южном Кавказе миротворцев, особенно западных.
Но коль скоро директор ФСБ говорит о том, что на Западе существуют планы размещения в регионе контингента под видом миротворцев, то к этому заявлению следует отнестись со всей серьезностью.
Несмотря на то, что в обсуждаемом сейчас мирном соглашении отсутствуют какие-либо пункты о миротворцах, Запад может найти или создать другие основания для ввода на Южный Кавказ своего контингента. Например, как подтвердил Александр Бортников, намеренное затягивание Арменией мирных переговоров и использование этой паузы для перевооружения Еревана при поддержке Запада, что значительно увеличивает риск нового военного конфликта в регионе. Который, в свою очередь, может быть использован Западом, как формальное основание для ввода в регион контингента под предлогом «защиты Армении».
Возможно, у спецслужб нет конкретных оперативных данных о таких планах Запада, однако аналитики спецслужб вряд ли стали бы упускать из виду такой сценарий.
Что же касается ввода западного контингента в регион под мандатом миротворцев ООН, то это возможно только с санкции Москвы. Как известно, для введения миротворческих контингентов в тот или иной регион мира требуется решение Совета Безопасности ООН, постоянным членом которого является Российская Федерация.