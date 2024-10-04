Российские войска осадили Днепропетровскую область

Глава Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что в течение сегодняшнего дня российские военные более 20 раз атаковали Никополь.

«Больше всего — дронами-камикадзе. Обстреливали и артиллерией», — написал он.

Кроме Никополя, по словам главы ОВА, были обстреляны Марганецкая, Мировская и Покровская громады.

Осколочное ранение получил 46-летний мужчина. Также в результате атаки загорелся частный дом, еще три — повреждены.