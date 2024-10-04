Российские войска осадили Днепропетровскую область
21:08 2142
Глава Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что в течение сегодняшнего дня российские военные более 20 раз атаковали Никополь.
«Больше всего — дронами-камикадзе. Обстреливали и артиллерией», — написал он.
Кроме Никополя, по словам главы ОВА, были обстреляны Марганецкая, Мировская и Покровская громады.
Осколочное ранение получил 46-летний мужчина. Также в результате атаки загорелся частный дом, еще три — повреждены.
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