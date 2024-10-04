Широкий обмен мнениями министров обороны Турции и Азербайджана

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром обороны Турции Яшаром Гюлером на полях фестиваля авиации, космонавтики и технологий «TEKNOFEST 2024», проходящем в городе Адана.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по вопросам сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной областях и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Затем министры обороны и другие официальные лица посетили выставку и понаблюдали за полетами военно-авиационных средств братской Турции.