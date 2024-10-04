Украинский командир застрелился: солдаты сбежали

Командир 86-го батальона 123-й бригады ВСУ застрелился после того, как более сотни его бойцов сбежали с позиций под Угледаром.

Подполковник Игорь Гриб покончил с собой 2 октября, рассказал украинский журналист Владимир Бойко. По его словам, это случилось после построения.

3 октября Минобороны РФ объявило о взятии Угледара. Почему это важно и что будет дальше, читайте в разборе RT.