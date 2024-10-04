Одобрит ли Китай оснащение азербайджанских истребителей турецкими ракетами?
Как уже сообщалось, несколько дней назад первый образец китайско-пакистанских истребителей JF-17C Block III, заказанных Азербайджаном у Пакистана, был представлен президенту Ильхаму Алиеву в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева в рамках оборонной выставки ADEX 2024.
Официальный Баку подписал с Исламабадом в феврале этого года контракт на поставку JF-17 после многолетних переговоров. По данным пакистанских источников, сумма контракта, в рамках которого Азербайджан получит к 2027 году двадцать три истребителя JF-17C Block III, составила 1,6 миллиарда долларов.
Недавно одно из турецких специализированных военных изданий сообщило, что заказанные Азербайджаном истребители будут оснащены авионикой и ракетами производства Турции. Речь, в частности, идет о ракетах класса «воздух-воздух» Gökdoğan и Bozdoğan.
Отметим, что турецкая оборонная промышленность достигла значительных успехов в разработке ракет этого класса. Обладающая осколочно-фугасной частью ракета Bozdoğan, разработанная концерном TÜBİTAK SAGE, предназначена для ведения ближнего боя в пределах визуальной видимости и обладает дальностью до 25 километров.
Ракета Gökdoğan, также разработанная TÜBİTAK SAGE, предназначена для поражения целей на средней дальности за пределами визуальной видимости и оснащена усовершенствованной системой наведения, позволяющей поражать вражеские самолеты на расстоянии до 65 километров.
Военные аналитики отмечают, что оснащение азербайджанских JF-17 турецкими ракетами и авионикой существенно повысит их боевые возможности, а также усилит дальнейшее углубление военно-технического сотрудничества между Азербайджаном, Пакистаном и Турцией.
В то же время, официальное подтверждение информации о том, что заказанные Азербайджаном истребители JF-17 будут оснащены турецкими системами, пока не поступало. Ни Турция, ни Азербайджан эти сообщения не комментируют. Кроме того, поскольку истребитель JF-17 разработан при участии Китая, любые изменения в авионике или адаптация турецких ракет требуют согласия Пекина.
Ахмет Алемдар, основатель издания Defence Turk Magazine и исследователь в области оборонной промышленности, сказал в интервью телеканалу TRT Haber, что Азербайджан остановил свой выбор на истребителях JF-17C Block III по нескольким причинам. Одна из них заключается в том, что истребители JF-17, производимые с начала 2000-х годов, прошли несколько этапов модернизации, достигнув уровня Block III — наиболее современной версии истребителей четвертого поколения с характеристиками 4+.
По словам эксперта, еще одной причиной является оснащение этих истребителей радарами с активной фазированной антенной решеткой (AESA), что значительно улучшает возможности обнаружения и отслеживания в воздушных боях целей неприятеля.
«Кроме того, Block III способен нести современные дальнобойные ракеты класса «воздух-воздух», такие, как PL-15, - подчеркнул Ахмет Алемдар. - Эти истребители также полностью оснащены цифровой авионикой и системами радиоэлектронной борьбы. Вдобавок, по сравнению с предыдущей версией, Block III имеет более мощный двигатель».
По словам турецкого эксперта, после 44-дневной Карабахской войны Азербайджан значительно усилил свои ВВС, приобретя турецкие беспилотники Bayraktar Akıncı, а также модернизировав с помощью Турции штурмовики Су-25.
«Истребители JF-17C Block III были выбраны, как эффективное средство получения превосходства в воздухе и поражения как воздушных, так и наземных целей», - отметил он.
По словам Алемдара, интеграция турецких боеприпасов с совместно производимыми Пакистаном и Китаем истребителями требует не только военного, но и политического решения. Другими словами, Китай должен одобрить трехстороннее сотрудничество Турции, Азербайджана и Пакистана. При этом эксперт напомнил, что на предыдущих версиях JF-17 уже применялась система целеуказания и наведения ASELPOD, разработанная турецкой компанией ASELSAN.
«Требование Азербайджана интегрировать в истребителях JF-17C Block III как свои боеприпасы, так и те, что находятся на вооружении Турции, совершенно логично, - резюмирует Ахмет Алемдар. — Это также касается «умных» боеприпасов, разработанных ROKETSAN, которые планируется совместно производить в Азербайджане. Я считаю, что Пакистан примет эти требования, поскольку интеграция в истребителях JF-17 боеприпасов, соответствующих стандартам НАТО, отвечает интересам Исламабада. Учитывая, что система ASELPOD уже использовалась на этих истребителях, против чего Китай не возражал, можно предположить, что Пекин не будет препятствовать применению разработанных Турцией боеприпасов на истребителях JF-17, заказанных Азербайджаном. Данные и анализ, которыми я располагаю, подтверждают это».