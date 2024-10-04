Одобрит ли Китай оснащение азербайджанских истребителей турецкими ракетами?

Как уже сообщалось, несколько дней назад первый образец китайско-пакистанских истребителей JF-17C Block III, заказанных Азербайджаном у Пакистана, был представлен президенту Ильхаму Алиеву в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева в рамках оборонной выставки ADEX 2024. Официальный Баку подписал с Исламабадом в феврале этого года контракт на поставку JF-17 после многолетних переговоров. По данным пакистанских источников, сумма контракта, в рамках которого Азербайджан получит к 2027 году двадцать три истребителя JF-17C Block III, составила 1,6 миллиарда долларов. Недавно одно из турецких специализированных военных изданий сообщило, что заказанные Азербайджаном истребители будут оснащены авионикой и ракетами производства Турции. Речь, в частности, идет о ракетах класса «воздух-воздух» Gökdoğan и Bozdoğan.

Отметим, что турецкая оборонная промышленность достигла значительных успехов в разработке ракет этого класса. Обладающая осколочно-фугасной частью ракета Bozdoğan, разработанная концерном TÜBİTAK SAGE, предназначена для ведения ближнего боя в пределах визуальной видимости и обладает дальностью до 25 километров. Ракета Gökdoğan, также разработанная TÜBİTAK SAGE, предназначена для поражения целей на средней дальности за пределами визуальной видимости и оснащена усовершенствованной системой наведения, позволяющей поражать вражеские самолеты на расстоянии до 65 километров. Военные аналитики отмечают, что оснащение азербайджанских JF-17 турецкими ракетами и авионикой существенно повысит их боевые возможности, а также усилит дальнейшее углубление военно-технического сотрудничества между Азербайджаном, Пакистаном и Турцией.

В то же время, официальное подтверждение информации о том, что заказанные Азербайджаном истребители JF-17 будут оснащены турецкими системами, пока не поступало. Ни Турция, ни Азербайджан эти сообщения не комментируют. Кроме того, поскольку истребитель JF-17 разработан при участии Китая, любые изменения в авионике или адаптация турецких ракет требуют согласия Пекина. Ахмет Алемдар, основатель издания Defence Turk Magazine и исследователь в области оборонной промышленности, сказал в интервью телеканалу TRT Haber, что Азербайджан остановил свой выбор на истребителях JF-17C Block III по нескольким причинам. Одна из них заключается в том, что истребители JF-17, производимые с начала 2000-х годов, прошли несколько этапов модернизации, достигнув уровня Block III — наиболее современной версии истребителей четвертого поколения с характеристиками 4+. По словам эксперта, еще одной причиной является оснащение этих истребителей радарами с активной фазированной антенной решеткой (AESA), что значительно улучшает возможности обнаружения и отслеживания в воздушных боях целей неприятеля. «Кроме того, Block III способен нести современные дальнобойные ракеты класса «воздух-воздух», такие, как PL-15, - подчеркнул Ахмет Алемдар. - Эти истребители также полностью оснащены цифровой авионикой и системами радиоэлектронной борьбы. Вдобавок, по сравнению с предыдущей версией, Block III имеет более мощный двигатель». По словам турецкого эксперта, после 44-дневной Карабахской войны Азербайджан значительно усилил свои ВВС, приобретя турецкие беспилотники Bayraktar Akıncı, а также модернизировав с помощью Турции штурмовики Су-25.