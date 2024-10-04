Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял нового посла Азербайджана в России Рахмана Мустафаева.

«Глава внешнеполитического ведомства России тепло приветствовал руководителя дипмиссии дружественного государства – стратегического партнера и союзника России и пожелал ему успехов в его деятельности», — говорится в сообщении МИД РФ.