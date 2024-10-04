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Лавров принял нового посла Азербайджана

23:11 136

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял нового посла Азербайджана в России Рахмана Мустафаева.

«Глава внешнеполитического ведомства России тепло приветствовал руководителя дипмиссии дружественного государства – стратегического партнера и союзника России и пожелал ему успехов в его деятельности», — говорится в сообщении МИД РФ.

Позднее состоялась встреча Р.Мустафаева с заместителем министра иностранных дел России М.Ю.Галузиным, которому посол передал копии верительных грамот.

Как говорится в сообщении МИД России, в ходе беседы констатировано поступательное развитие российско-азербайджанских отношений, обсуждены некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня. Рассмотрен график ближайших межгосударственных контактов.

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