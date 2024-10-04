Лавров принял нового посла Азербайджана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял нового посла Азербайджана в России Рахмана Мустафаева.
«Глава внешнеполитического ведомства России тепло приветствовал руководителя дипмиссии дружественного государства – стратегического партнера и союзника России и пожелал ему успехов в его деятельности», — говорится в сообщении МИД РФ.
Позднее состоялась встреча Р.Мустафаева с заместителем министра иностранных дел России М.Ю.Галузиным, которому посол передал копии верительных грамот.
Как говорится в сообщении МИД России, в ходе беседы констатировано поступательное развитие российско-азербайджанских отношений, обсуждены некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня. Рассмотрен график ближайших межгосударственных контактов.