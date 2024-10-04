Летучий голландец напал на русского милиционера
4 октября 2024, 23:18 1802
Таганский суд Москвы заключил под стражу подданного Нидерландов, обвиняемого в нападении на полицейского.
"Постановлением суда подданному Нидерландов Харри Йоханнесу ван Вурдену избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 3 декабря 2024 года", - сообщили "Интерфаксу" в суде.
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