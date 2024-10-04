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Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас
Новость дня
Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас

Летучий голландец напал на русского милиционера

4 октября 2024, 23:18 1802

Таганский суд Москвы заключил под стражу подданного Нидерландов, обвиняемого в нападении на полицейского.

"Постановлением суда подданному Нидерландов Харри Йоханнесу ван Вурдену избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 3 декабря 2024 года", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

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Сенсационные заявления главы ФСБ: НАТО хочет войти на Южный Кавказ?
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4 октября 2024, 17:54 2460
Израиль занимает шиитские деревни
Израиль занимает шиитские деревни обновлено: 21:17
4 октября 2024, 21:17 4348
В рамках Недели климатической деятельности БГУ провел международную научную конференцию
В рамках Недели климатической деятельности БГУ провел международную научную конференцию накануне СОР29
4 октября 2024, 20:16 1067
Война Ирана с Израилем на две недели
Война Ирана с Израилем на две недели третья мировая, все еще актуально
4 октября 2024, 17:13 6252
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