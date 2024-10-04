У Украины все было хорошо, у России - хуже некуда… Казалось, так будет всегда

К сожалению, наши желания не всегда совпадают с нашими возможностями. Причем зачастую мы не замечаем, как они трансформируются в так называемые «хотелки», еще более нереальные, чем наши подсознательные надежды. При этом нам очень сложно признаться самим себе, что реальность, в которой мы живем, совсем не та, которую нам бы хотелось… Все мы хотим победы Украины в той страшной войне, которую она ведет без малого три года. Все мы хотим, чтобы эта измученная, истерзанная страна восстановила территориальную целостность, вернула земли, захваченные оккупантами, изгнала ВОН полчища захватчиков… Причем каких-то два года назад такая перспектива казалась абсолютно реальной – ВСУ, которые стали получать продвинутое высокоточное западное оружие, были очень близки к тому, чтобы реализовать любые, даже самые сложные боевые задачи.

Чему во многом способствовала ситуация в России, оставлявшая гнетущее впечатление – мобилизация и огромные потери на фронте вызывали у россиян возмущенный ропот, западные санкции все больше подрывали экономику, а российская армия, все острее ощущавшая «снарядный голод», находилась на грани развала. Словом, у Украины все было хорошо, у России - хуже некуда, и казалось, что так будет всегда. А потом было украинское контрнаступление, на которое возлагались огромные надежды. Всем нам тогда казалось, что оно будет быстрым, мощным и разрушительным. Да и как иначе, ведь Запад передал Украине оружие и боевую технику, качество которых на голову превосходило российские аналоги. Да и вообще, совокупный валовый внутренний продукт Европы и Северной Америки в разы превышал ВВП России, так что у России, казалось, не было ни единого шанса угнаться за коллективным Западом ни по качеству оружия, ни по количеству денег. И тем не менее, что-то пошло не так – контрнаступление ВСУ начало сбоить, и вместо ожидаемого прорыва российской обороны украинцы и все, кто за них переживал, стали свидетелями вязкой, изматывающей войны на истощение, которую никто не планировал.

В первое время, конечно же, официальный Киев делал вид, что ничего страшного не происходит. И в самом деле, это же не прогулка по набережной, а война, которая редко идет по плану. Так что у ВСУ, мол, все нормально, наша армия не буксует, а прощупывает слабые места в российской обороне, чтобы в нужный момент нанести по ним решающий удар. Хотелось ли всем нам верить в это? Конечно, хотелось! Но мы ведь не с Луны свалились, и бои в Донбассе и на Луганщине - далеко не первая война в истории человечества. И даже дилетантам известно, что любое наступление должно быть стремительным и эффективным. В противном случае оно неизменно скатывается на уровень позиционной войны, когда противоборствующие армии вязнут в болоте фронтовой рутины, сковывая продвижение друг друга. Так, собственно, все и было. Оправдался наиболее негативный сценарий военных аналитиков, и широко разрекламированное наступление ВСУ, вызвавшее в Украине беспрецедентный патриотический подъем, захлебнулось. И с этого момента начинаются беды Украины и возрождение, казалось бы, окончательно деморализованной армии противника. Российская система управления вновь продемонстрировала парадоксальное свойство: вначале впадать в состояние клинической комы, после чего медленно вставать на ноги и приходить в себя. И вот у России уже нет дефицита оружия, забыто понятие «снарядный голод», сходит на нет недовольство населения, жизнь нормализуется, экономика растет, а вместе с ней повышаются зарплаты и благосостояние россиян... Всего год назад ведущие западные аналитики пророчили, что еще немного, и у России закончатся деньги. А она сегодня тратит на войну больше 100 миллиардов долларов в год, тогда как страны Запада с их гигантским совокупным ВВП трясутся над каждым центом и постоянно ноют, что денег для помощи Украине хронически не хватает. Все ожидали, что у России закончится оружие, и ей придется воевать винтовками Мосина и берданками, реквизированными у охотников-эвенков. Но на поверку оказалось, что у России полно производственных мощностей, а у Запада их практически нет. Как следствие, российская армия забрасывает Украину снарядами, бомбами и ракетами, а у Европы и Америки они в жутком дефиците.

И, наконец, все западные аналитики постоянно повторяли, что никакого «вундерваффе», то есть чудо-оружия, способного совершить перелом в войне, в природе не существует. Ни турецкие «Байрактары», ни американские «Хаймарсы», ни немецкие «Леопарды» этим «чудом» так и не стали. И вот, когда все сошлись во мнении, что «вундерваффе» есть не что иное, как выдумка пропагандистов, выяснилось, что оно существует. Причем это не какие-нибудь высокотехнологичные ракеты, способные с расстояния в 200 километров попасть в астраханский арбуз, не кассетные снаряды и даже не мифологический F-16. Чудо-оружием оказались предельно простые и максимально дешевые… авиабомбы советских времен с прикрепленными к ним кустарными крылышками. Когда ВКС России стали их применять, военные эксперты всего мира откровенно потешались над ними. Пока вдруг с ужасом не поняли, что эти тупые, примитивные бомбы с крылышками сносят к чертовой материи все мощные укрепления ВСУ. Самое удивительное, что речь, по сути, идет о бесплатном оружии, поскольку на российских складах этих бомб времен «холодной» войны полным-полно, и девать их было просто некуда. Так что сегодня весь мир знает, как называется супероружие, обеспечившее армии России мощный наступательный цикл последних месяцев – это негламурные, нетехнологичные, невероятно тупые, но страшно убийственные КАБы.

Добавим к эффективности российского «вундерваффе» разногласия в лагере западных союзников Украины, откровенный, уже никем не скрываемый провал антироссийской санкционной политики, предстоящие президентские выборы в США и психологическую усталость Запада от чужой войны, и безрадостная картина, сложившаяся на украинском фронте, предстанет во всей своей полноте. Да, у России дефицит денег, оружия и солдат, но при этом она может позволить себе спокойно, не спеша вести войну в нынешнем ритме. А у Украины те же дефицит денег, оружия и солдат, только им с трудом хватит этого, чтобы удерживать позиции. Максимум еще два-три месяца. Что будет потом, никто не знает... Полтора года назад, когда у ВСУ еще не было дефицита кадров, когда Киев исправно получал высокоточное оружие, когда Конгресс США ничего не жалел для Украины и, главное, когда у русских еще не было смертоносных КАБов, главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный писал о стратегическом тупике, в условиях которого ни одна из сторон не может улучшить свои результаты. Сегодня все это есть, однако Украина оказалась в тяжелейшей ситуации, прежде всего демографической - количественный фактор не позволяет президенту Зеленскому стукнуть кулаком по столу и переломить ход войны в пользу своей страны. Характерно, что в сложившейся ситуации ни Украина, ни Россия не выказывают ни малейшего желания вести мирные переговоры. Москва требует четыре украинские области, Киев настаивает на границах 1991 года...

Однако в ближайшее время украинцы, вероятно, окажутся перед сложнейшей дилеммой – либо продолжать войну за возвращение потерянных территорий с непонятными перспективами и четким пониманием того, что пока толстый сохнет, худой сдохнет, либо соглашаться на хрупкий мир в обмен на потерю четырех областей. Вопрос поистине философский: что важнее - сохранение территорий или сбережение жизней? Нужно ли бороться за каждый клочок земли, платя за него жизнями десятков, а то и сотен тысяч украинских мужчин? В воздухе вновь запахло переговорами между Россией и Украиной. И хотя обе стороны решительно отвергают саму возможность мирного диалога, какие-то сепаратные переговоры между Западом и Москвой, вероятно, с участием Китая, Индии и Турции все же ведутся. Так что рано или поздно, в особенности в случае победы Трампа, Киев все-таки развернут в сторону новой реальности – либо вы уступаете территории в обмен на мир, либо продолжаете воевать, но уже без нашей помощи. Перспектива так себе, учитывая, что собственных ресурсов Украине хватит максимум месяца на два. А потом будет обвал... Все, что ваш покорный слуга изложил выше - лишь прелюдия к моему главному вопросу: кто именно должен решить, продолжать эту войну или сесть за стол переговоров? Кто, помимо таких очевидных акторов, как президент или парламент?

Это ведь вопрос не полномочий, а морали. Вопрос не в том, кто имеет юридическое право решать вопрос мира и войны. Вопрос в том, у кого на это есть моральное право? И вот тут все совсем непросто. Выскажу свое мнение, за которое наверняка мне сильно достанется. Тем не менее я глубоко убежден, что решать этот вопрос имеют право лишь те, кто воюет. Или как минимум занимается делом, риск которого сопоставим с военным: волонтеры, врачи, военные строители... Только человек, который каждый день смотрит в глаза смерти, имеет право решать – мир или война. Я все понимаю. Как и любое государство, Украина принадлежит своим гражданам. Будущее страны, вектор ее движения, политические вопросы – все это касается каждого из них, вне зависимости от того, чем он занимается. Права всех граждан Украины одинаковы, и мнение каждого из них должно быть учтено во всех важных вопросах.