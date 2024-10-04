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Польша закрывается забором от России и Беларуси

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Польша начнет строительство фортификационных сооружений на границах с Россией и Беларусью к концу 2024 года, сообщил заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик. 

«В ближайшие три недели мы сможем провести первые испытания элементов системы East Shield («Восточный щит») на польских военных полигонах, а в этом году мы начнем строительство первых элементов на северной и восточной границах», — сказал он на пресс-конференции.

Железный занавес возвращается

В проекте, по словам Томчика, примут участие Литва, Латвия и Эстония, а также британские и американские вооруженные силы. Война в Украине побудила Польшу увеличить расходы на оборону: в 2024 году они составят 4,2% от ВВП, а в 2025 возрастут до 4,7%. Как отметил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, эта тенденция сохранится и в последующие годы.


Глава ведомства также выразил обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, опасаясь, что это отвлечет внимание международного сообщества, включая США, от Украины. «Для нас это нехорошо», — добавил он. Ранее министр заявил, что Польша не исключает возможного нападения со стороны России после завершения войны в Украине.

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