Польша закрывается забором от России и Беларуси

«В ближайшие три недели мы сможем провести первые испытания элементов системы East Shield («Восточный щит») на польских военных полигонах, а в этом году мы начнем строительство первых элементов на северной и восточной границах», — сказал он на пресс-конференции.

В проекте, по словам Томчика, примут участие Литва, Латвия и Эстония, а также британские и американские вооруженные силы. Война в Украине побудила Польшу увеличить расходы на оборону: в 2024 году они составят 4,2% от ВВП, а в 2025 возрастут до 4,7%. Как отметил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, эта тенденция сохранится и в последующие годы.



Глава ведомства также выразил обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, опасаясь, что это отвлечет внимание международного сообщества, включая США, от Украины. «Для нас это нехорошо», — добавил он. Ранее министр заявил, что Польша не исключает возможного нападения со стороны России после завершения войны в Украине.